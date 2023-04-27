Erkekler ve kadınlar hangi ilimizde en uzun yaşıyor?
TÜİK tarafından yayımlanan "Hayat Tabloları, 2018-2020" başlıklı yazısında vatandaşların yaşam süreleri ile ilgili verileri paylaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2018-2020" başlıklı verileri yayımladı. Verilere göre, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,3 yıl oldu.
Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2017-2019 döneminde 78,6 yıl iken 2018-2020 döneminde 78,3 yıl oldu.
KADINLAR, ERKEKLERE GÖRE DAHA UZUN YAŞIYOR
Türkiye'de 2017-2019 döneminde erkeklerde 75,9 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2018-2020 döneminde 75,6 yıl, kadınlarda ise 81,3 yıl iken 81,1 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıldır.
DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL: GÜMÜŞHANE
Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 80,8 yıl ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi, 80,7 yıl ile Muğla, 80,3 yıl ile Tunceli ve Trabzon takip etti. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i 76,4 yıl ile Gaziantep ve 76,8 yıl ile Ağrı izledi.
ERKEKLERİN EN UZUN YAŞAM SÜRESİNE SAHİP OLDUĞU İLİMİZ HANGİSİ?
Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 78,1 yıl ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi 77,7 yıl ile Muğla ve 77,3 yıl ile Antalya izledi. Erkeklerde beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 73,5 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i 73,8 yıl ile Gaziantep ve 74,1 yıl ile Ağrı takip etti.