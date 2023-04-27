Erkekler ve kadınlar hangi ilimizde en uzun yaşıyor?

DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL: GÜMÜŞHANE

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 80,8 yıl ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi, 80,7 yıl ile Muğla, 80,3 yıl ile Tunceli ve Trabzon takip etti. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i 76,4 yıl ile Gaziantep ve 76,8 yıl ile Ağrı izledi.