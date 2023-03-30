İşte Türkiye'de en fazla görülen ölüm nedeni
TÜİK, yayımladığı "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri"nde; ölüm sayısı 2020 yılında 507 bin 938 iken 2021 yılında %11,4 artarak 565 bin 594 oldu. Ölen kişilerin çoğunluğunu ise erkekler oluşturdu. Peki, en fazla görülen ölüm nedenleri hangisi?
TÜİK, "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri"ne göre, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü.
ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER SİNOP VE KASTAMONU
Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller, 2021 yılında binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu oldu. Bu illeri binde 11,2 ile Giresun ve Edirne, binde 11,1 ile Balıkesir ve Çankırı, binde 10,8 ile Çanakkale izledi.
Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,0 ile Hakkari, binde 3,7 ile Van ve binde 3,8 ile Şanlıurfa izledi.
EN FAZLA DOLAŞIM SİSTEMİNDEN KAYNAKLI HASTALIKLAR ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ
Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında %33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %14,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %13,4 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.
DOLAŞIM SİSTEMİNDEN KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ İL İSE AFYONKARAHİSAR OLDU
Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %43,4 ile Afyonkarahisar oldu.
Bu ili %43,1 ile Aydın, %42,0 ile Çanakkale, %40,2 ile Balıkesir izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %26,1 ile Kayseri oldu. Bu ili %27,4 ile İstanbul, %27,6 ile Kocaeli, %28,3 ile Muş ve Eskişehir izledi.
Kaynak: Tüik.gov.tr