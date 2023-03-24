TÜİK açıkladı: Türkiye'de en çok hangi ayda boşanmalar artıyor?

2022'YE AİT ORTALAMA EVLENME YAŞI



Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,2 iken kadınlarda 25,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.