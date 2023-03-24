TÜİK açıkladı: Türkiye'de en çok hangi ayda boşanmalar artıyor?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 yılında "evlenme ve boşanma istatistikleri" konulu yapılan araştırmada; evlenen çiftlerin sayısı, boşanan çiftlerin sayısı, ortalama ilk evlenme yaşı ve aylara göre boşanma verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait "evlenme ve boşanma istatistikleri"ni açıkladı. İstatisklere göre, 2022 yılında evlenme arttı ve kaba evlenme hızı binde 6,76 olduğu görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 28,2 iken kadınlarda 25,6 oldu.
EVLENENLERİN SAYISI 574 BİN 358 OLDU
Evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 563 bin 140 iken 2022 yılında 574 bin 358 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2022 yılında binde 6,76 olarak gerçekleşti.
BOŞANANLARIN SAYISI 180 BİN 954 OLDU
Boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında 175 bin 779 iken 2022 yılında 180 bin 954 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2022 yılında binde 2,13 olarak gerçekleşti.
2022'YE AİT ORTALAMA EVLENME YAŞI
Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,2 iken kadınlarda 25,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.