En genç nüfus hangi ilimizde?

EN GENÇ NÜFUS HANGİ İLİMİZDE?

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %22,0 ile Hakkari oldu.

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %22,0 ile Hakkari oldu. Bu ili %21,7 ile Şırnak ve %21,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il %12,3 ile Muğla ve Balıkesir oldu. Bu illeri %12,7 ile Ordu, %12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli illeri izledi.