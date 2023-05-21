En genç nüfus hangi ilimizde?
Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin genç nüfusunun2022 yılına ait verilerini yayımladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu.
TÜİK, "İstatistiklerle Gençlik, 2022" başlıklı yayımladığı verilerde; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,2'sini oluşturdu. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.
Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü.
EN GENÇ NÜFUS HANGİ İLİMİZDE?
Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %22,0 ile Hakkari oldu.
ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %22,0 ile Hakkari oldu. Bu ili %21,7 ile Şırnak ve %21,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il %12,3 ile Muğla ve Balıkesir oldu. Bu illeri %12,7 ile Ordu, %12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli illeri izledi.
Genç nüfusun %30,2'sinin 20-22 yaş grubunda yer aldığı görüldü. Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde 2022 yılında genç nüfusun %29,7'sinin 15-17 yaş grubunda, %19,1'inin 18-19 yaş grubunda, %30,2'sinin 20-22 ve %21,0'inin ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.
GENÇLERİN MUTLULUK KAYNAĞI SAĞLIK OLDU
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında %43,8 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, %23,4 ile başarı, %15,5 ile sevgi izledi.