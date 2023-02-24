TÜİK açıkladı: Türkiye'de ilk evlilik yaşı kaç?
TÜİK tarafından "Evlenme ve Boşanma İstatistikleri" konulu 2022 yılına dair veriler yayımlandı. İstatistiklerde, evlenen çiftlerin sayısı, ortalama ilk evlenme yaşı ve aylara göre evlenme sayılarında önemli farklılıklar yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 yılına ait "Evlenme ve Boşanma İstatistikleri" konulu veriler yayımlandı.
EVLİ ÇİFLERİN SAYISI 574 BİN 358 OLDU
Evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 563 bin 140 iken 2022 yılında 574 bin 358 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2022 yılında binde 6,76 olarak gerçekleşti.
BOŞANAN ÇİFTLERİN SAYISI 180 BİN 954 OLDU
Boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında 175 bin 779 iken 2022 yılında 180 bin 954 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2022 yılında binde 2,13 olarak gerçekleşti.
İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ
Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü.
Ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,2 iken kadınlarda 25,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.