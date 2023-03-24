TÜİK açıkladı: Türkiye'de kadın mı erkek mi daha fazla?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz seneye ait "İstatistiklerle Kadın" başlıklı verilerini yayımladı. Verilerde; Türkiye nüfusunun kadın ve erkek oranı, kadınların istihdam oranı ve kadınların işgücüne katılım oranı gibi konular yer almakatdır.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'de kadın mı erkek mi daha fazla? - Resim: 1 1 5

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Kadın" isimli yayımladığı verilerde, 2022 yılına ait Türkiye'deki kadın nüfusuna ilişkin bilgiler yer alıyor. 

TÜİK açıkladı: Türkiye'de kadın mı erkek mi daha fazla? - Resim: 2 2 5

Diğer bir ifadeyle, toplam nüfusun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda %52,2 iken 90 ve üzeri yaş grubunda %72,4 oldu.

TÜİK açıkladı: Türkiye'de kadın mı erkek mi daha fazla? - Resim: 3 3 5

EN AZ BİR EĞİTİM DÜZEYİ OLAN KADINLARIN ORANI %87,3 OLDU

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı %87,3 oldu. Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2008-2021 yılları arasında arttığı görüldü. En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında %81,1 iken 2021 yılında %92,1 oldu.

Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2008 yılında en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı %72,6, erkeklerin oranı %89,8 iken bu oran 2021 yılında ise kadınlarda %87,3, erkeklerde %97,1 oldu.

TÜİK açıkladı: Türkiye'de kadın mı erkek mi daha fazla? - Resim: 4 4 5

KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI ARTTI

Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %67,6 oldu
 Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki işgücüne katılma oranının %51,4 olduğu görüldü. Bu oran kadınlarda %32,8, erkeklerde ise %70,3 oldu.