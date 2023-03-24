TÜİK açıkladı: Türkiye'de kadın mı erkek mi daha fazla?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz seneye ait "İstatistiklerle Kadın" başlıklı verilerini yayımladı. Verilerde; Türkiye nüfusunun kadın ve erkek oranı, kadınların istihdam oranı ve kadınların işgücüne katılım oranı gibi konular yer almakatdır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Kadın" isimli yayımladığı verilerde, 2022 yılına ait Türkiye'deki kadın nüfusuna ilişkin bilgiler yer alıyor.
Diğer bir ifadeyle, toplam nüfusun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda %52,2 iken 90 ve üzeri yaş grubunda %72,4 oldu.
EN AZ BİR EĞİTİM DÜZEYİ OLAN KADINLARIN ORANI %87,3 OLDU
En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı %87,3 oldu. Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2008-2021 yılları arasında arttığı görüldü. En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında %81,1 iken 2021 yılında %92,1 oldu.
Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2008 yılında en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı %72,6, erkeklerin oranı %89,8 iken bu oran 2021 yılında ise kadınlarda %87,3, erkeklerde %97,1 oldu.
KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI ARTTI
Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %67,6 oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki işgücüne katılma oranının %51,4 olduğu görüldü. Bu oran kadınlarda %32,8, erkeklerde ise %70,3 oldu.