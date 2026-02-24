TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'de evlilik ve boşanma oranları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edilen 2025'te Türkiye genelinde evlenen çift sayısı 552 bin 237'ye gerilerken, boşanan çift sayısı 193 bin 793'e yükseldi.
Türkiye genelinde 2025 yılına ait evlenme ve boşanma rakamları netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aile Yılı' ilan ettiği 2025 yılında, evlilik sayılarında düşüş, boşanma sayılarında ise artış eğilimi kaydedildi.
Geçen yıl hayatını birleştiren çift sayısı 552 bin 237 oldu. Bir önceki yıl olan 2024'te bu rakam 569 bin 983 olarak kayıtlara geçmişti. Bu verilere göre evliliklerde yıllık bazda net bir düşüş yaşandı.
Bin kişi başına düşen evlilik sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ise 2025 yılı için binde 6,43 olarak tespit edildi.
BOŞANMA VAKALARINDA ARTIŞ
Evlilik sayılarındaki gerilemeye karşın, yollarını ayıran çiftlerin sayısında artış yaşandı. 2024 yılında 188 bin 963 olan boşanan çift sayısı, 2025 yılında 193 bin 793'e çıktı. Resmi istatistiklere göre 2025 yılında kaba boşanma hızı binde 2,26 olarak hesaplandı.
AYRILIKLAR EN ÇOK İLK 5 YILDA YAŞANIYOR
Boşanmaların zamanlaması incelendiğinde, ayrılık kararlarının önemli bir bölümünün evliliklerin erken dönemlerinde alındığı saptandı. 2025 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 34'ü evliliğin ilk 5 yılı içinde meydana geldi. Boşanmaların yüzde 20,3'ü ise 6 ila 10 yıllık evliliklerin sonlanmasıyla kayıtlara geçti.
Geçen yıl ilk evliliğini yapan erkeklerin yaş ortalaması 28,5 olarak kaydedilirken, kadınlarda bu ortalama 26 seviyesine ulaştı. Resmi kayıtlara yansıyan bu verilere göre, erkekler ile kadınlar arasındaki ortalama ilk evlenme yaşı farkı ise 2,5 yıl oldu.
EVLİLİKLERİN EN YOĞUN OLDUĞU İL GAZİANTEP
Kaba evlenme hızının illere göre dağılımı incelendiğinde, binde 7,76'lık oranla Gaziantep ilk sırada yer aldı. Evliliklerin en yoğun yaşandığı bu ili sırasıyla binde 7,68 ile Osmaniye ve binde 7,5 ile Şanlıurfa takip etti.
Kaba evlenme hızının en düşük kaldığı il ise binde 4,18'lik oranla Tunceli oldu. Tunceli'nin hemen ardından binde 4,58 ile Gümüşhane ve binde 4,67 ile Ardahan geldi.
YABANCI GELİNLERİN ORANI DAMATLARI GEÇTİ
2025 yılı istatistiklerinde, toplam evlilikler içerisinde yabancı uyrukluların payı da gün yüzüne çıktı. Geçen yıl 5 bin 347 yabancı damat evlenirken, bu sayı toplam damatların yüzde 1'ine denk geldi. Öte yandan, yabancı gelin sayısı ise 28 bin 646'yı bularak toplam gelinlerin yüzde 5,2'sini oluşturdu.
Evliliklerin uyruk bazında kırılımları detaylı olarak incelendiğinde şu sonuçlar elde edildi:
Yabancı uyruklu damatlar listesinde Suriyeliler yüzde 20,9 ile ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada yüzde 18,8 ile Almanlar yer alırken, üçüncü sırada yüzde 5'lik oranla Afgan damatlar bulundu.
Yabancı gelinlerde de zirve değişmedi. Suriyeliler yüzde 13,8'lik oranla birinci sırada yer aldı. Özbek gelinler yüzde 13,7 ile ikinci sıraya yerleşirken, onları yüzde 9,6 ile Faslı gelinler takip etti.
BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER
2025 yılı verilerine göre kaba boşanma hızının en yüksek ölçüldüğü il binde 3,28 ile İzmir oldu. İzmir'i binde 3,21'lik oranla Antalya takip ederken, Denizli binde 3,14 ile üçüncü sıraya yerleşti.
Boşanma hızının en düşük kaldığı il ise binde 0,51 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti. Hakkari'nin hemen ardından binde 0,52 ile Şırnak ve binde 0,63 ile Bitlis sıralandı.
Kesinleşen boşanma davaları kapsamında, toplam 191 bin 371 çocuğun velayet durumu mahkemelerce karara bağlandı. İstatistikler, velayetlerin çok büyük bir kısmının anneye teslim edildiğini ortaya koydu. Alınan mahkeme kararları doğrultusunda çocukların yüzde 74,6'sının velayeti anneye verilirken, yüzde 25,4'ünün velayeti babaya bırakıldı.