Türk askeri deprem bölgesinde görev başında

Deprem bölgesinde Türk askeri ve Türk Polisi 7/24 güvenliği sağlıyor. Arama kurtarmadan, çadırların kurulmasına kadar her alanda görev alan Mehmetçik, boşaltılmış az hasarlı ya da hasar görmemiş binalardan hırsızlık yapılmaması için de önlem alıyor.

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Mehmetçik, deprem bölgesinde 24 saat görev başında.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Mehmetçik, gece saatlerinde genel güvenliği sağlıyor birçok alanda görev yapıyor.

Yıkımların gerçekleştiği bölgede görevlendirilen 39 tabur asker, gerekli güvenlik önlemlerini alıyor.

Sokaklarda önlem alan askerler, boşaltılmış az hasarlı ya da hasar görmemiş binalardan hırsızlık yapılmaması için de önlem alıyor.

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# mehmetçik # Kahramanmaraş # deprem

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