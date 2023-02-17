Türk insanlarının mutluluk kaynağı ne?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2021'de yüzde 49,3 iken 2022'de yüzde 49,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2021'de yüzde 16,6 iken 2022'de yüzde 15,9'a geriledi.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2021'de yüzde 43,9 iken geçen yıl yüzde 46,5'e yükseldi. Kadınlarda ise bu oran, 2021'de yüzde 54,6 iken 2022'de yüzde 52,7 olarak belirlendi.