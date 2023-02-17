Türk insanlarının mutluluk kaynağı ne?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" yayınlandı. Verilere göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2021'de yüzde 49,3 iken 2022'de yüzde 49,7 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2021'de yüzde 49,3 iken 2022'de yüzde 49,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2021'de yüzde 16,6 iken 2022'de yüzde 15,9'a geriledi.
Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2021'de yüzde 43,9 iken geçen yıl yüzde 46,5'e yükseldi. Kadınlarda ise bu oran, 2021'de yüzde 54,6 iken 2022'de yüzde 52,7 olarak belirlendi.
TÜRKİYE'NİN %49,7'Sİ MUTLU
Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2021 yılında %49,3 iken 2022 yılında %49,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2021 yılında %16,6 iken 2022 yılında %15,9 oldu.
KADINLAR DAHA MUTLU
Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2021 yılında %43,9 iken 2022 yılında %46,5 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2021 yılında %54,6 iken 2022 yılında %52,7 oldu.
EVLİ BİREYLER BEKARLARA GÖRE DAHA MUTLU
Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2022 yılında %54,5 iken evli olmayanlarda bu oran, %40,4 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %51,0'inin, evli kadınların ise %57,9'unun mutlu olduğu gözlendi.