Türk Kızılay deprem bölgesinde 3 öğün yemek dağıtıyor

Türk Kızılay, deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına ramazan ayında da devam ediyor.



Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfaklar ve ikram araçlarıyla depremzedelerin yardımına koşuyor.



Deprem bölgesinde 3 bine yakın profesyonel ve gönüllüsüyle yaraları sarmaya çalışan Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında beslenme grubundaki çalışmalarını 10 il, 100 ilçe, 1360 nokta ve 405 paydaşıyla sürdürüyor.



Afet Beslenme Platformu üyeleri, hizmetlerini 5 aşevi, 86 ikram aracı, 349 mobil mutfak, 49 mobil fırın ve 22 sahra mutfakla gerçekleştiriyor.



Kızılay ve koordinasyonundaki Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve kuruluşlar bugüne kadar, günde 3 öğün olmak üzere yaklaşık 207 milyon kişilik sıcak yemek çıkardı.