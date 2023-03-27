Türk Kızılay'dan çadır açıklaması

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nun toplantısına katıldı.



Kınık, toplantıda milletvekillerine bir sunum yaptı. Kınık, Kızılay’a ait çadır fabrikalarında bugüne kadar üretilen 36 bin 720 olmak üzere toplam 130 bin 271 çadırı deprem bölgesine sevk ettiklerini açıkladı.



Çadır fabrikalarında günlük bin 200 çadır üretiminin yapıldığını da kaydeden Kınık, son iki yılda toplam 51 bin 480 çadırın AFAD’a teslim edildiğini belirtti.