Türk Polisi herkesin yaralarını sarıyor

Türk Polisi bir yandan deprem bölgesinde güvenliği sağlarken diğer yandan da 7'den 7'e herkesin yaralarını sarıyor.

Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabındaki "Kalbimiz onlar için atıyor... Durmadan yorulmadan" şeklindeki paylaşımı izleyenlerin yüreğini ısıttı.