Türkçe şarkıların bilinmeyen hikayeleri
Aradan yıllar geçse bile birkaç notasını duyulduğu anda kendine sürükleyen ve unutulmayacak şarkılar vardır. Bu şarkıları ise özel kılan şey ise şarkıların altında yatan güzel ve anlamlı bir hikaye yatmasıdır. İşte sevilen Türkçe şarkıların bilinmeyen hikayeleri...
Bazı unutulmaz şarkılar, aşkı, kayıpları, acıları, yaşam mücadelesini en iyi anlattıkları için zaten yıllar geçse bile vazgeçilmez olur ve hafızalara kazınır. Bu şarkıların hikayeleri de en az kendileri kadar etkileyicidir. İşte sevilen, unutulmaz Türkçe şarkıların ardında yatan hikayeleri...
BARIŞ MANÇO - DOMATES, BİBER, PATLICAN
Barış Manço'nun hemen hemen her şarkısının arkasında bir anlam ve yaşanmışlık oluyor. Bunlar birisi de "Domates, biber, patlıcan" şarkısı. Hepimizin güle oynaya söylediği "Domates, biber, patlıcan" şarkısı aslında Barış Manço'nun sevdiği kıza açılırken yaşadığı bir olay sonrasında yazılmış.
Barış Manço bir kızı çok sever ve ona açılmak için yollar arar. Çok konuşkan ve pozitif bir insan olan Barış Manço sevdiği kızla bir buluşma ayarlayınca karşısında geçtiğinde heyecandan pek konuşamaz. Kıza olan sevgisini açıklayacağı sırada donup kalır, tam dikkatini toparlayıp konuşacağı sırada sokaktan geçen sebzeci "Domates, biber, patlıcan" diye bağırmaya başlar.
Zaten heyecanlı olan Barış Manço ise bu sesi duyunca diyeceklerini unutur ve kelimeler bir türlü ağzından dökülemez olur. Bunun üzerine sevdiği kız "Benim iki kelimeyi bir araya getiremeyen biriyle işim olmaz" deyip orayı terk eder. Daha sonra Barış Manço bu olayı şarkı haline çevirir.
NEŞET ERTAŞ - ZAHİDEM
Neşet Ertaş'ın en sevilen türkülerinden birisi olan "Zahide'm" hikayesi eski zamanlara dayanıyor. Halk arasında "Zahide'm" adıyla ün yapan türkünün şairi Aşık Arap Mustafa, 1901 yılında Çiçekdağı'na bağlı Orta Hacı Ahmetli köyünde dünyaya gelir. Babasını ve annesini çok küçük yaşlarda kaybeder. İlk önce bir akrabanın himayesinde, daha sonra da başkalarının yanında kalır.
Arap Mustafa'nın babası düğünlerde, toplantılarda "Koca Oyunu" adı verilen oyunda "Arap" rolü üstlenirmiş. Bu nedenle Mustafaya' da "Arap" lakabı takılmış. Kimsesiz olan Arap Mustafa 10 yaşına gelince Yukarı Hacı Ahmetli köyünden Hacı Bürozadeler'den Mehmet'e çiftçi olur.