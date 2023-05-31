Türkçe şarkıların bilinmeyen hikayeleri

Barış Manço bir kızı çok sever ve ona açılmak için yollar arar. Çok konuşkan ve pozitif bir insan olan Barış Manço sevdiği kızla bir buluşma ayarlayınca karşısında geçtiğinde heyecandan pek konuşamaz. Kıza olan sevgisini açıklayacağı sırada donup kalır, tam dikkatini toparlayıp konuşacağı sırada sokaktan geçen sebzeci "Domates, biber, patlıcan" diye bağırmaya başlar.

Zaten heyecanlı olan Barış Manço ise bu sesi duyunca diyeceklerini unutur ve kelimeler bir türlü ağzından dökülemez olur. Bunun üzerine sevdiği kız "Benim iki kelimeyi bir araya getiremeyen biriyle işim olmaz" deyip orayı terk eder. Daha sonra Barış Manço bu olayı şarkı haline çevirir.