Türkiye Çocuk Araştırması: Çocuklarımız mutlu hissediyor mu?

TÜİK, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 2022 yılına ait ‘Türkiye Çocuk Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı. Kendini mutlu veya orta seviyede mutlu hissettiğini belirten çocukların oranı yüzde 96 olarak ölçüldü

# tüik verileri # çocuklar
Son Güncelleme:
Türkiye Çocuk Araştırması: Çocuklarımız mutlu hissediyor mu? - Resim: 1 1 6

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Türkiye Çocuk Araştırması 2022" sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'de kendini mutlu veya orta seviyede mutlu hissettiğini belirten çocukların oranı yüzde 96,7 oldu.

Türkiye Çocuk Araştırması: Çocuklarımız mutlu hissediyor mu? - Resim: 2 2 6

Tüm yaşantılarında kendini mutlu hissettiğini belirten 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı %69,1 iken kendini orta seviyede mutlu hisseden aynı yaş grubundaki çocukların oranı %27,6, kendini mutsuz hissedenlerin oranı ise %3,4 oldu.

Türkiye Çocuk Araştırması: Çocuklarımız mutlu hissediyor mu? - Resim: 3 3 6

Kendini mutlu hissettiğini belirten 13-17 yaş grubundaki erkek çocukların oranı %71,4 iken kendini orta seviyede mutlu hisseden aynı yaş grubundaki erkek çocukların oranı %25,6, kendini mutsuz hissedenlerin oranı ise %2,9 oldu.

Türkiye Çocuk Araştırması: Çocuklarımız mutlu hissediyor mu? - Resim: 4 4 6

Kendini mutlu hissettiğini belirten 13-17 yaş grubundaki kız çocukların oranı %66,5 iken kendini orta seviyede mutlu hisseden aynı yaş grubundaki kız çocukların oranı %29,6, kendini mutsuz hissedenlerin oranı ise %3,9 oldu.