Türkiye Çocuk Araştırması: Çocuklarımız mutlu hissediyor mu?
TÜİK, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 2022 yılına ait ‘Türkiye Çocuk Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı. Kendini mutlu veya orta seviyede mutlu hissettiğini belirten çocukların oranı yüzde 96 olarak ölçüldü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Türkiye Çocuk Araştırması 2022" sonuçlarını açıkladı.
Türkiye'de kendini mutlu veya orta seviyede mutlu hissettiğini belirten çocukların oranı yüzde 96,7 oldu.
Tüm yaşantılarında kendini mutlu hissettiğini belirten 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı %69,1 iken kendini orta seviyede mutlu hisseden aynı yaş grubundaki çocukların oranı %27,6, kendini mutsuz hissedenlerin oranı ise %3,4 oldu.
Kendini mutlu hissettiğini belirten 13-17 yaş grubundaki erkek çocukların oranı %71,4 iken kendini orta seviyede mutlu hisseden aynı yaş grubundaki erkek çocukların oranı %25,6, kendini mutsuz hissedenlerin oranı ise %2,9 oldu.
Kendini mutlu hissettiğini belirten 13-17 yaş grubundaki kız çocukların oranı %66,5 iken kendini orta seviyede mutlu hisseden aynı yaş grubundaki kız çocukların oranı %29,6, kendini mutsuz hissedenlerin oranı ise %3,9 oldu.