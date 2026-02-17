Türkiye ne kadar mutlu? 2025 yaşam memnuniyeti sonuçları açıklandı

YAŞAM MEMNUNİYETİ DÜZEYİ DEĞİŞMEDİ

Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak değerlendirdikleri yaşam memnuniyet düzeyi, "0" (hiç memnun olmayanlar) ve "10" (çok memnun olanlar) ölçeği üzerinden hesaplandı. Buna göre, 2024 yılında 5,7 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2025 yılında da değişim göstermeyerek 5,7 seviyesinde kaldı. Hem erkeklerde hem de kadınlarda ortalama memnuniyet düzeyi geçen yıl olduğu gibi 5,7 olarak ölçüldü.