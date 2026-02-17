Türkiye ne kadar mutlu? 2025 yaşam memnuniyeti sonuçları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı bir önceki yıla göre 3,7 puan artarak yüzde 53,3'e ulaştı. Mutsuzluk oranı ise gerileyerek yüzde 13,0 seviyesinde kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen 2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Açıklanan verilere göre, 18 yaş ve üzeri bireylerin genel mutluluk düzeyinde belirgin bir yükseliş gözlendi. 2024 yılında yüzde 49,6 olan mutlu bireylerin oranı, 2025 yılında 3,7 puanlık artışla yüzde 53,3’e çıktı.
EN YÜKSEK ARTIŞ 55-64 YAŞ GRUBUNDA
Araştırmanın yaş gruplarına göre detayları incelendiğinde, mutluluk seviyesindeki en dikkat çekici artışın orta-ileri yaş grubunda gerçekleştiği görüldü.
55-64 yaş grubundaki bireylerin mutluluk oranı, 2024 yılında yüzde 47,5 seviyesindeyken, 2025 yılında 7,1 puanlık bir sıçrama ile yüzde 54,6 olarak kayıtlara geçti.
2025 yılında bir önceki yıla göre değişimler şu şekilde gerçekleşti:
18-24 yaş grubu: 2,6 puan artışla yüzde 54,4,
25-34 yaş grubu: 2,6 puan artışla yüzde 53,6,
35-44 yaş grubu: 5,0 puan artışla yüzde 52,9,
45-54 yaş grubu: 4,3 puan artışla yüzde 50,8.
65 yaş ve üzerindeki bireylerde ise artış daha sınırlı kaldı. Bu grupta 2024 yılında yüzde 54,1 olan mutluluk oranı, 2025 yılında 0,2 puanlık artışla yüzde 54,3 oldu.
EVLİLER BEKARLARA GÖRE DAHA MUTLU
Araştırma sonuçları, medeni durum ile mutluluk arasındaki ilişkiyi de gözler önüne serdi. Verilere göre evli bireyler, evli olmayanlara kıyasla daha yüksek mutluluk oranlarına sahip. 2025 yılında mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı yüzde 56,9 iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,6 seviyesinde kaldı.
Evli bireylerin mutluluk düzeyi cinsiyet bazında ele alındığında ise kadınların erkeklere oranla daha mutlu olduğu tespit edildi. Evli erkeklerin yüzde 54,2’si mutlu olduğunu beyan ederken, evli kadınlarda bu oran yüzde 59,6 olarak gerçekleşti.
AİLE EN BÜYÜK MUTLULUK KAYNAĞI
Bireylerin mutluluk kaynakları incelendiğinde, aile faktörü açık ara öne çıktı. 2025 yılında kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 69,0 oldu.
Aileyi sırasıyla; yüzde 15,6 ile çocuklar, yüzde 4,8 ile kişinin kendisi takip etti. Eşlerin mutluluk kaynağı olma oranı yüzde 3,9, anne/babanın oranı yüzde 3,3 ve torunların oranı ise yüzde 1,9 olarak gerçekleşti.
SAĞLIK HER ŞEYİN BAŞI
Mutluluk kaynağı olan değerler sıralamasında sağlık ilk sırada yer aldı. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı 2025 yılında yüzde 64,9 olarak kaydedildi. Sağlığı yüzde 14,7 ile sevgi, yüzde 9,8 ile başarı izledi. Para yüzde 7,7 ile dördüncü sırada kalırken, işin mutluluk kaynağı olma oranı yüzde 2,7 oldu.
Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 67,1 seviyesinde gerçekleşti. Cinsiyet bazında incelendiğinde ise oranların birbirine oldukça yakın olduğu görüldü; erkeklerin yüzde 67,1'i, kadınların ise yüzde 67,2'si geleceklerinden umutlu olduklarını belirtti.
YAŞAM MEMNUNİYETİ DÜZEYİ DEĞİŞMEDİ
Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak değerlendirdikleri yaşam memnuniyet düzeyi, "0" (hiç memnun olmayanlar) ve "10" (çok memnun olanlar) ölçeği üzerinden hesaplandı. Buna göre, 2024 yılında 5,7 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2025 yılında da değişim göstermeyerek 5,7 seviyesinde kaldı. Hem erkeklerde hem de kadınlarda ortalama memnuniyet düzeyi geçen yıl olduğu gibi 5,7 olarak ölçüldü.
EN ÇOK ASAYİŞ HİZMETLERİ BEĞENİLDİ
Kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet seviyeleri incelendiğinde, en yüksek oran asayiş hizmetlerinde görüldü. 2025 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 74,1 oldu.
Bunu sırasıyla yüzde 71,3 ile ulaştırma ve yüzde 69,4 ile sağlık hizmetleri takip etti. Diğer hizmetlerdeki memnuniyet oranları ise Sosyal Güvenlik Kurumu için yüzde 64,5, adli hizmetler için yüzde 60,5 ve eğitim hizmetleri için yüzde 58,7 olarak sıralandı.
GÜNDEMİN İLK SIRASI HAYAT PAHALILIĞI
Ülkenin en önemli sorunları sıralamasında ekonomik başlıklar dikkat çekti. 2025 yılında hayat pahalılığı yüzde 31,3 ile ilk sırada yer aldı. Yoksulluk yüzde 16,5 ile ikinci sırada, eğitim ise yüzde 16,1 ile üçüncü sırada ülkenin en önemli sorunları arasında gösterildi.