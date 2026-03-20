Türkiye'de 1,8 milyon yaşlı yalnız yaşıyor: Kadınlar daha uzun ancak sağlıksız yaşlanıyor

YALNIZLIK BİR 'PANDEMİ' OLARAK TANIMLANIYOR

Yalnız yaşayan yaşlılar arasında her 10 kişiden 2'sinin çocuklarının aynı ilde ikamet etmediğini belirten Özmete, yalnızlığın yaşlılar üzerindeki etkilerini ve merkez olarak önceliklerini şu sözlerle değerlendirdi: "Bugün ülkemizde her 4 haneden birinde yaşlımız yaşamaktadır. Ancak 1 milyon 840 bin kadar yaşlımız hanesinde tek başınadır. Yalnız yaşayan her 4 yaşlıdan 3'ü kadınlardan oluşmaktadır. Yalnızlık aslında mental sağlık başta olmak üzere diğer tüm yaşam koşullarını etkileyen 'pandemi' olarak tanımlanan bir olgudur. Yalnız yaşayan yaşlılar hizmette öncelikli grubumuzdur."

Aynı hanede, apartmanda, mahallede ve ilde yaşayan yaşlıların işlevsel kuşaklararası dayanışmasının yüksek olabileceğini aktaran Özmete, "Bir yandan yaşlılarımız torunlarına bakma imkanı bulabilirken çocukların da anneleri, babaları, yaşlı büyüklerine başta bakım olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulabilmektedirler." dedi.