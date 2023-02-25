Türkiye'de deprem riski en az olan iller ve ilçeleri neler?
Toplam 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremlerinde, 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından uzmanlar da bazı illerde depremlerin olabileceğini konusunda uyardı. Vatandaşlar ise Türkiye'deki fay hattını sorgulamaya devam ediyor. İşte, deprem riski az olan iller..
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Depremlerin ardından vatandaşlar, bulundukları illerin altından fay hattı geçip geçmediğini merak ediyor. Bu nedenle deprem riski az olan bölgeler gündeme geldi. AFAD ve Bilim insanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'deki illerde deprem riski az olan illeri açıkladı.
5 FARKLI RİSKLİ BÖLGE VAR
Türkiye'nin deprem risk haritası son olarak AFAD tarafından yayınlanmıştı. AFAD'ın yayınladığı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 5 farklı risk bölgesi içeriyor.
TÜRKİYE'DEKİ DEPREME EN AZ RİSKLİ İLLER
AKSARAY
En risksiz ilçeleri Güzelyurt ve Gülağaç olan Aksaray da 5. derece deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de deprem riskinin çok düşük olduğu bir il.
ANKARA
• 4. bölgede yer alan Ankara düşük riskli şehirler arasında bulunuyor.
• Etimesgut, Yenimahalle, Mamak ve Polatlı ilçeleri de Ankara'nın en risksiz bölgelerinde yer alıyor.