Türkiye'de en çok tercih edilen isimler belli oldu! Bakın hangi isim daha çok kullanılıyor

Türkiye'de en çok tercih edilen isimler açıklandı! İşte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, en çok tercih edilen erkek isimleri ve en çok tercih edilen kız isimleri...

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İSİMLER

En çok tercih edilen erkek isimleri ve en çok tercih edilen kız isimleri aşağıdaki gibidir;

En çok tercih edilen erkek isimleri, doğan erkek bebeklere verilen isimlere göre 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi oldu. Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti.

En çok tercih edilen kız isimleri sırasıyla; Zeynep, Defne ve Asel, Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin oldu.