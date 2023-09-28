Türkiye'de Ömer İsmini Kaç Kişi Kullanıyor? İşte Şaşırtan Rakam

Türkiye'de Ömer adı kaç kişi tarafından kullanılıyor? Nüfus İstatistikleri'ne göre belirlenen son veriler Türkiye'deki Ömer ismini kullanan kişi sayısını açıklıyor. Rakamı gören herkes şaşırdı. Peki Türkiye'de Ömer ismini kaç kişi kullanıyor? İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son verilere göre şaşırtıcı sonuç...

Türkiye'de Ömer İsmini Kaç Kişi Kullanıyor

Türkiye'de Ömer İsmini Kaç Kişi Kullanıyor

Türkiye'de Ömer ismini 411.149 kişi kullanıyor.İstanbul'da Ömer ismini kullanan kişi sayısı 69.500 olarak tespit edildi. Son verilere göre Ankara'da Ömer ismini 25.316 kişi kullanıyor.

İzmir'de ise Ömer adını kullanan kişi sayısı 17.040 kişi olarak tespit edildi.