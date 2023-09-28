Türkiye'de Ömer İsmini Kaç Kişi Kullanıyor? İşte Şaşırtan Rakam

Türkiye'de Ömer ismini kullanan kaç kişi var? İstanbul, İzmir ve Ankara'da kaç Ömer var? Çıkan rakam herkesi şaşırttı. İşte Türkiye'de Ömer adını kullanan kişi sayısı ve ayrıntıları...

Türkiye'de Ömer İsmini Kaç Kişi Kullanıyor? İşte Şaşırtan Rakam
Türkiye'de Ömer İsmini Kaç Kişi Kullanıyor? İşte Şaşırtan Rakam
Son Güncelleme:

Türkiye'de Ömer adı kaç kişi tarafından kullanılıyor? Nüfus İstatistikleri'ne göre belirlenen son veriler Türkiye'deki Ömer ismini kullanan kişi sayısını açıklıyor. Rakamı gören herkes şaşırdı. Peki Türkiye'de Ömer ismini kaç kişi kullanıyor? İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son verilere göre şaşırtıcı sonuç...

Türkiye'de Ömer İsmini Kaç Kişi Kullanıyor

Türkiye'de Ömer İsmini Kaç Kişi Kullanıyor
Türkiye'de Ömer İsmini Kaç Kişi Kullanıyor

Türkiye'de Ömer ismini 411.149 kişi kullanıyor.İstanbul'da Ömer ismini kullanan kişi sayısı 69.500 olarak tespit edildi. Son verilere göre Ankara'da Ömer ismini 25.316 kişi kullanıyor.
İzmir'de ise Ömer adını kullanan kişi sayısı 17.040 kişi olarak tespit edildi.

Türkiye'de Mehmet ismini kaç kişi kullanıyor? İşte şaşırtıcı rakamTürkiye'de Mehmet ismini kaç kişi kullanıyor? İşte şaşırtıcı rakamYaşam
# ömer
Çok Okunanlar
Kurum Miktarı Aracınıza Zarar Verebilir!
Kurum Miktarı Aracınıza Zarar Verebilir!
9 Bin 500 Lira ve Altındaki Cep Telefonu Marka ve Modeller
9 Bin 500 Lira ve Altındaki Cep Telefonu Marka ve Modeller
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
Çıtır Çıtır Biber Dolması Turşu
Çıtır Çıtır Biber Dolması Turşu
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Öne Çıkanlar Erdoğan'ın Cep Telefonu Açıklamasına Öğrencilerden Tepki: "Sadaka Değil Sorunlara Çözüm İstiyoruz!" Erdoğan'ın Cep Telefonu Açıklamasına Öğrencilerden Tepki: "Sadaka Değil Sorunlara Çözüm İstiyoruz!" Türkiye'nin İhracatına 11,6 milyon dolarlık katkı! Türkiye'nin İhracatına 11,6 milyon dolarlık katkı!