Türkiye'de Satılan İsrail Malları Hangileri? İşte Yanıtı

Birçok sektörde İsrail malları yer alıyor. Bunların markaları ise merak ediliyor. Özellikle Gazze'deki son yaşanan acı olaylar neticesinde vatandaşlar Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri sorusunun yanıtını arıyor. Bakın hangi markalar bu listede bulunuyor, işte tüm ayrıntılar...

Türkiye'de Satılan İsrail Malları

Türkiye'de Satılan İsrail Malları

1. Temizlik sektörü: Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe Calgon, Carrefour, Cif, Clear, Clit Bang, Colgate, Dettol, Dove, Elidor, Head & Shoulders, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal, Lux, Max Factor, Nıvea, Omo, Oral-B, Palmolive, Pantene, Prima, Rejoıce, Prima, Protex, Rejoice, Rexona, Rinso, Sensodyne, Viecnetta, Vileda, Vanish, Vaseline, Veet.

2. Meyve suyu: Tropicana, Schweppes

3. Alkollü içecekler: Mey-İçki, Carmel Winery

4. Alkolsüz içecekler: Coca Cola, PEPSİ, Sprite, Fanta, Schweppes.

5. Çay: Lipton, Dilmah

6. Kahve: Nescafe, Tassimo

7. Kozmetik: Estee Lauder, Clinique, MAC

7. Saat: Swatch, TAG Heuer

8. Parfüm: Calvin Klein, Dior, Chanel

9. Otomotiv: MAN, Iveco

10. Turistik seyahat: SunExpress, El Al

11. Giyim Sektörü: Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi's, Timberland, Giorgio Armani, Lee.

12. Gıda ve Fast Food Sektörü: Danone, Maggi, Jacobs, Banana, McDonald's, Burger King, Knorr, Calve.

13. İsrail teknoloji firmaları: Checkpoint, Metacafe, Fixya, Twitrans, Headup, Jajah, N-tring.