Türkiye'de Satılan İsrail Malları Hangileri? İşte Yanıtı

Gazze'de yaşanan olaylardan ötürü Türkiye'de yer alan vatandaşlar, Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri sorusunun yanıtını merak ediyor. Bakın hangi markalar listede bulunuyor...

Türkiye'de Satılan İsrail Malları Hangileri? İşte Yanıtı
Türkiye'de Satılan İsrail Malları Hangileri? İşte Yanıtı
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Birçok sektörde İsrail malları yer alıyor. Bunların markaları ise merak ediliyor. Özellikle Gazze'deki son yaşanan acı olaylar neticesinde vatandaşlar Türkiye'de satılan İsrail malları hangileri sorusunun yanıtını arıyor. Bakın hangi markalar bu listede bulunuyor, işte tüm ayrıntılar...

Türkiye'de Satılan İsrail Malları

Türkiye'de Satılan İsrail Malları
Türkiye'de Satılan İsrail Malları

1. Temizlik sektörü: Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe Calgon, Carrefour, Cif, Clear, Clit Bang, Colgate, Dettol, Dove, Elidor, Head & Shoulders, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal, Lux, Max Factor, Nıvea, Omo, Oral-B, Palmolive, Pantene, Prima, Rejoıce, Prima, Protex, Rejoice, Rexona, Rinso, Sensodyne, Viecnetta, Vileda, Vanish, Vaseline, Veet.

2. Meyve suyu: Tropicana, Schweppes

3. Alkollü içecekler: Mey-İçki, Carmel Winery

4. Alkolsüz içecekler: Coca Cola, PEPSİ, Sprite, Fanta, Schweppes.

5. Çay: Lipton, Dilmah

6. Kahve: Nescafe, Tassimo

Türkiye'de Satılan İsrail Malları Hangileri? İşte Yanıtı - Resim : 2

7. Kozmetik: Estee Lauder, Clinique, MAC

7. Saat: Swatch, TAG Heuer

8. Parfüm: Calvin Klein, Dior, Chanel

9. Otomotiv: MAN, Iveco

10. Turistik seyahat: SunExpress, El Al

11. Giyim Sektörü: Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi's, Timberland, Giorgio Armani, Lee.

12. Gıda ve Fast Food Sektörü: Danone, Maggi, Jacobs, Banana, McDonald's, Burger King, Knorr, Calve.

13. İsrail teknoloji firmaları: Checkpoint, Metacafe, Fixya, Twitrans, Headup, Jajah, N-tring.

İsrail Ordusu Gazze'ye Giremedi! Kara Harekatı Denemesi Başarısız Oldu!İsrail Ordusu Gazze'ye Giremedi! Kara Harekatı Denemesi Başarısız Oldu!Dünya
# İsrail malları
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