Türkiye'de ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu şehirler hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaşam süresinin en uzun olduğu illeri açıkladı. TÜİK verilerine göre; Türkiye'de yaşam süresi erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7, toplamda ise 78.0 olarak kayıtlara geçti. Peki Türkiye'nin en sağlıklı şehri hangisi? Yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi? İşte istatistiklere göre ortalama yaşam sürelerinin en uzun olduğu şehir.