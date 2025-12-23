Türkiye'den 3 lezzet birden! Dünyanın en iyi tavuk yemekleri seçildi: Osmanlı sarayından çıkan lezzet listeyi salladı, işte ilk 10

SARAY GELENEĞİ ZİRVEYE OYNADI

Osmanlı mutfak geleneklerine dayanan ve klasik bir Türk tavuk yemeği olan Piliç Topkapı, uluslararası gastronomi platformu olan TasteAtlas tarafından birçok ülkeyi geride bırakarak global sıralamada zirveye yakın bir konum elde etti.