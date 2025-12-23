Türkiye'den 3 lezzet birden! Dünyanın en iyi tavuk yemekleri seçildi: Osmanlı sarayından çıkan lezzet listeyi salladı, işte ilk 10
Gastronomi dünyasının prestijli platformu TasteAtlas, 2025/2026 ödülleri kapsamında "Dünyanın en iyi 100 tavuk yemeği" listesini duyurdu. Birçok ülkeyi geride bırakan Türk mutfağı, Osmanlı'dan günümüze uzanan eşsiz bir lezzetle zirveye ortak oldu.
Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından biri olan TasteAtlas, "Dünyanın en iyi 100 tavuk yemeği" listesini açıkladı.
TasteAtlas Awards 2025/2026 listesinin ilk 10 sırasında ise Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı'nın mutfağını süsleyen leziz Piliç Topkapı yer aldı.
SARAY GELENEĞİ ZİRVEYE OYNADI
Osmanlı mutfak geleneklerine dayanan ve klasik bir Türk tavuk yemeği olan Piliç Topkapı, uluslararası gastronomi platformu olan TasteAtlas tarafından birçok ülkeyi geride bırakarak global sıralamada zirveye yakın bir konum elde etti.
Genellikle kemiksiz tavuk butlarının, lezzetli bir pilavla doldurulmasıyla yapılan Piliç Topkapı; iç harcında yer alan çam fıstığı, kuru üzüm, soğan, tarçın, yenibahar ve karabiber gibi baharatların lezzetli bir karışımından oluşuyor. Tuzlu ve hafif tatlı lezzetlerin dengesi bu yemekte enfes bir şekilde hissediliyor.
İşte TasteAtlas Awards 2025/2026 listesindeki en lezzetli 10 tavuk yemeği ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri:
1- CHİKİN: Kore mutfağının popüler yemeği olan Chikin, hamura bulanıp derin yağda kızartılmış tavuk parçalarından oluşuyor.
2- POLLO A LA BRASA: Geleneksel bir Peru yemeği olan Pollo a la brasa, kömürde ızgara edilmiş çıtır ve sulu tavuğun, patates kızartması ve salata ile servis edilmesiyle biliniyor.
3- INASAL NA MANOK: Batı Visayas kökenli bu lezzet, bölgenin imza yemeği haline gelmiş eşsiz bir Filipin ızgara tavuk çeşidi.
4- PİLİÇ TOPKAPI: Osmanlı mutfak geleneğini temsil eden bu klasik Türk yemeği, adını İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndan alıyor.
5- MURGH KARAHİ: Pakistan ve Kuzey Hindistan'da yaygın olan bu yemek, adını hazırlandığı wok benzeri "karahi" isimli pişirme kabından alıyor.
6- MURGH MAKHANİ: Uluslararası alanda "tereyağlı tavuk" olarak bilinen bu lezzet, Hint restoranlarının en temel yemeklerinden biri kabul ediliyor.
7- PEKİN ÖRDEĞİ: Çin mutfağının bu köklü lezzetinin tarihi, 13. yüzyıldaki Yuan Hanedanlığı'na kadar uzanıyor.
8- RFİSSA: Fas mutfağına ait Rfissa; doğranmış msemmen, bayat ekmek veya trid hamuru üzerine servis edilen haşlanmış tavuk, soğan ve mercimekten oluşuyor.
9- KARAAGE: Bir Japon pişirme tekniği olan Karaage, yiyeceklerin ok kökü nişastasıyla kaplanıp derin yağda "kuru kızartma" yöntemiyle pişirilmesini ifade ediyor.
10- POULET ROTİ: Fransız mutfağının klasiği olan bu yemek, basitçe "kızarmış tavuk" anlamına geliyor.
TasteAtlas Awards 2025/2026 listesinde Piliç Topkapı'nın yanı sıra iki Türk lezzeti daha sıralamaya girdi.
Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden Tavuk Şiş 30. sırada kendine yer bulurken, Çerkez Tavuğu ise listenin 70. sırasında yer aldı.