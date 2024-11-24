Türkiye'nin en çok aranan meslekleri açıklandı! işte o meslekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 23 Eylül'den itibaren 50 bine yakın iş arayan vatandaşın işverenler tarafından istihdam edildiğini açıkladı. Ayrıca, 34 bin 736 sorgulamanın yapıldığını belirten Bakan Işıkhan, iş gücü piyasasında en çok talep gören meslekleri de kamuoyu ile paylaştı. Bu açıklama, iş arayanlar için umut verici bir gelişme olarak öne çıkarken, iş gücü piyasasında sağlanan artan istihdamı gözler önüne seriyor.

'34 BİN 736 SORGULAMA YAPILDI'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında üzerinden ile İŞKUR'a kayıtlı iş arayan vatandaşların verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Aday Havuz Sistemi sayesinde işverenler ile İŞKUR'a kayıtlı iş arayan vatandaşlarımızı buluşturduklarını belirterek, "23 Eylül'den bugüne; 50 bine yakın iş arayan vatandaşımıza işverenler tarafından ulaşıldı. Sistem üzerinden 34 bin 736 sorgulama yapıldı. Yenilikçi uygulamalar ile iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İşte o meslekler:

- Makine mühendisi

- Büro memuru

- Ambar/depo görevlisi

- Sekreter

- Gazaltı kaynakçısı

- Güvenlik görevlisi

- Forklift operatörü

- Muhasebeci

- Kasiyer