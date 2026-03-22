Türkiye'nin en çok tercih edilen mesleği belli oldu

Anadolu Ajansı verilerine göre, Türkiye genelinde 2 milyon 250 bini aşkın esnaf ve sanatkâr ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor

Yayınlanma: Güncellenme:
Türkiye ekonomisinin yerel dinamiklerini temsil eden esnaflık faaliyetlerinde, hizmet ve taşımacılık sektörleri ilk sıralarda yer alıyor.

1 12
Kayıtlı esnaf sayısının en yoğun olduğu ilk beş meslek grubu şu şekilde:

2 12
5) Taksicilik

3 12
4) Servis aracı işletmeciliği

4 12
3) Lokantacılık

5 12
2) Kara yolu ile yük taşımacılığı

6 12
1) Bakkallık, bayiilik ve büfecilik

7 12
Esnaf ve sanatkâr sayısında İstanbul, 283 bin 449 kayıtlı kişiyle Türkiye’nin ticari merkezi olma özelliğini sürdürüyor.

8 12
İstanbul’u sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip ediyor.

9 12
Listenin sonunda ise 2 bin 178 esnafla Bayburt yer alırken; Ardahan ve Tunceli en az esnafın bulunduğu diğer iller olarak kaydedildi.

10 12
Esnaf yapısındaki demografik değişim dikkat çekici bir ivme kazanmış durumda. Kadın esnaf sayısı 430 bin sınırını aşarak toplam esnaf mevcudunun %19,25'ini oluşturmaya başladı.

11 12
Esnaf ve sanatkârların en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olarak kayıtlara geçti.

12 12
