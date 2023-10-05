Türkiye'nin En Dindar Bölgeleri Belli Oldu! İlk Sıradaki Bölge Şaşırttı

Türkiye İnanç ve Dindarlık Araştırması ve Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü'nün araştırması sonucu Türkiye'nin en dindar bölgeleri belirlendi. Marmara Üniversitesi'nden Zübeyir Nişancı'nın hazırlamış olduğu Sayılarla Türkiye'de İnanç ve Dindarlık akademik makalesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin en dindar bölgeleri hangileri? Türkiye'nin en dindar bölgesi hangisi? İşte yanıtları...

Türkiye'nin En Dindar Bölgeleri

Türkiye'nin En Dindar Bölgeleri

Türkiye'nin en dindar bölgesi TİDA ve Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü araştırmalarına göre Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi seçildi. Türkiye'nin en dindar bölgeleri arasında sırasıyla; Doğu Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi bulunuyor. Görselde yer alan yüzdelik dilimlere bakıldığında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden hemen sonra ise Orta Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgeleri en dindar bölgeler sıralamasında öne çıkıyor.

Türkiye'nin En Dindar Bölgesi

Marmara Üniversitesi'ndeki bu bilgilere göre Türkiye'nin en dindar bölgeleri arasında Batı Anadolu Bölgesi ve Batı Karadeniz bölgesi de öne çıkan bölgeler arasında bulunuyor. Batı Marmara ve Ege Bölgesi ise sıralamada en az yüzdelik orana sahip bölgeler arasında sayılıyor.