Türkiye'nin en genç nüfusu hangi ilimizde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılında "İstatistiklerle Gençlik" konulu veriler yayımladı. Verilerde; Türkiye'deki genç nüfus, genç nüfus oranının en yüksek olduğu il ve gençlerin mutluluk kaynağı gibi konu başlıkları yer alıyor.

# tüik verileri
Son Güncelleme:
Türkiye'nin en genç nüfusu hangi ilimizde? - Resim: 1 1 7

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılında "İstatistiklerle Gençlik" başlıklı istatistikleri paylaştı. Buna göre; 

•  Türkiye nüfusunun %15,3'ünü genç nüfus oluşturdu

• Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu.

• Genç nüfus, toplam nüfusun %15,3'ünü oluşturdu.

• Genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye'nin en genç nüfusu hangi ilimizde? - Resim: 2 2 7

• Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında %14,3,

2030 yılında %14,0,

2040 yılında %13,4,

2060 yılında %11,8,

2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü.

Türkiye'nin en genç nüfusu hangi ilimizde? - Resim: 3 3 7

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUSU AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK
 

• Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

• Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında genç nüfus ortalaması %10,6 oldu.

• AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,6 ile İrlanda,

• %12,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Danimarka olduğu,

• En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %9,0 ile Bulgaristan ve Çekya, %9,2 ile Letonya olduğu görüldü.

Türkiye'nin en genç nüfusu hangi ilimizde? - Resim: 4 4 7

GENÇ NÜFUSUN EN YÜKSEK OLDUĞU İL: HAKKARİ

ADNKS sonuçlarına göre 2021 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %22,8 ile Hakkari oldu. Bu ili %22,1 ile Şırnak ve %21,8 ile Siirt izledi.