Türkiye'nin en genç nüfusu hangi ilimizde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılında "İstatistiklerle Gençlik" konulu veriler yayımladı. Verilerde; Türkiye'deki genç nüfus, genç nüfus oranının en yüksek olduğu il ve gençlerin mutluluk kaynağı gibi konu başlıkları yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılında "İstatistiklerle Gençlik" başlıklı istatistikleri paylaştı. Buna göre;
• Türkiye nüfusunun %15,3'ünü genç nüfus oluşturdu
• Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu.
• Genç nüfus, toplam nüfusun %15,3'ünü oluşturdu.
• Genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.
• Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında %14,3,
• 2030 yılında %14,0,
• 2040 yılında %13,4,
• 2060 yılında %11,8,
• 2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü.
TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUSU AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK
• Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.
• Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında genç nüfus ortalaması %10,6 oldu.
• AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,6 ile İrlanda,
• %12,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Danimarka olduğu,
• En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %9,0 ile Bulgaristan ve Çekya, %9,2 ile Letonya olduğu görüldü.
GENÇ NÜFUSUN EN YÜKSEK OLDUĞU İL: HAKKARİ
ADNKS sonuçlarına göre 2021 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %22,8 ile Hakkari oldu. Bu ili %22,1 ile Şırnak ve %21,8 ile Siirt izledi.