Türkiye'nin en genç nüfusu hangi ilimizde?

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUSU AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK



• Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

• Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında genç nüfus ortalaması %10,6 oldu.

• AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,6 ile İrlanda,

• %12,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Danimarka olduğu,

• En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %9,0 ile Bulgaristan ve Çekya, %9,2 ile Letonya olduğu görüldü.