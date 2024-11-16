Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı: Liste herkesi şaşırttı
Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı. TÜİK verilerine göre açıklanan bu listedeki ilk şehirler herkesi şaşırttı. TÜİK'in hazırladığı rapor göre işte o liste...
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İşte TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla dikkat çeken iller şöyle:
1. Sinop
Yüzde 77.66 mutluluk oranı
Yüzde 76.43 mutluluk oranı
3. Bayburt
Yüzde 75.91 mutluluk oranı
4. Kırıkkale
Yüzde 75.48 mutluluk oranı
5. Kütahya
Yüzde 73.76 mutluluk oranı
6. Çankırı
Yüzde 73.5 mutluluk oranı
7. Düzce
Yüzde 72.77 mutluluk oranı