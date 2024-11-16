Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı: Liste herkesi şaşırttı

Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı. TÜİK verilerine göre açıklanan bu listedeki ilk şehirler herkesi şaşırttı. TÜİK'in hazırladığı rapor göre işte o liste...

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı: Liste herkesi şaşırttı
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İşte TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla dikkat çeken iller şöyle:

1. Sinop 

Yüzde 77.66 mutluluk oranı

2. Afyonkarahisar

Yüzde 76.43 mutluluk oranı

3. Bayburt

Yüzde 75.91 mutluluk oranı

4. Kırıkkale 

Yüzde 75.48 mutluluk oranı

5. Kütahya

Yüzde 73.76 mutluluk oranı

6. Çankırı

Yüzde 73.5 mutluluk oranı

7. Düzce

Yüzde 72.77 mutluluk oranı

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Mutluluk Sinop Afyonkarahisar Bayburt
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