Türkiye'nin En Mutsuz Şehirleri Belli Oldu! Bakın Hangi Şehir İlk Sırada

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Türkiye'nin en mutsuz şehirleri listesini belirledi. Yaşam Memnuniyet Araştırması ile elde edilen verilere göre Türkiye'nin en mutsuz şehri de belli oldu. Peki sıralamada hangi şehirler bulunuyor? İşte merak edilen Türkiye'nin en mutsuz şehirleri listesinin ayrıntıları...

Türkiye'nin En Mutsuz Şehirleri

Türkiye'nin En Mutsuz Şehirleri

TÜİK'in yaptığı araştırma sonucunda elde edilen son veriler Türkiye'nin en mutsuz şehri olarak Diyarbakır'ı gösteriyor. Diğer şehirlerin sıralaması şehir nüfusuna oranla ise şöyle;

Diyarbakır: Mutsuzluk oranı 24,75

Antalya: Mutsuzluk oranı 11,70

Trabzon: Mutsuzluk oranı 11,19

İzmir: Mutsuzluk oranı 10,65