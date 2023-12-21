Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Memleketiniz kaçıncı sırada?

Q testine göre Türkiye'nin en zeki illeri belli oldu. Listede nüfusu en kalabalık şehir olan İstanbul 104.02 IQ ortalamasıyla 6. sırada yer alırken, Eskişehir 105.20 IQ ortalamasıyla listede en başa yerleşti.

İşte IQ ortalamasına göre Türkiye'nin en zeki illeri listesi:

1-Eskişehir: 105.20 IQ

2-Ankara: 104.91 IQ

3-İzmir: 104.51 IQ

4-Muğla: 104.12 IQ

5-Çanakkale: 104.02 IQ

6-İstanbul: 104.02 IQ

7-Kocaeli: 103.85 IQ

8-Balıkesir: 103.59 IQ

9-Bursa: 103.47 IQ

10-Kırklareli: 103.36

11 Trabzon 103.37 12711

12 Antalya 103.29 36045

13 Tekirdağ 102.82 12015

14 Zonguldak 102.68 7629

15 Yalova 102.58 4653

16 Karaman 102.52 2682

17 Uşak 102.37 4365

18 Konya 102.36 25296

19 Rize 102.32 5955

20 Denizli 102.14 14940

21 Bartın 102.13 2346

22 Sakarya 101.78 14568

23 Kırşehir 101.74 2514

24 Kütahya 101.65 6756

25 Kayseri 101.42 20211

26 Edirne 101.28 6972

27 Tunceli 101.17 1818

28 Bolu 100.99 4389

29 Çorum 100.95 6453

30 Samsun 100.87 19080

31 Karabük 100.85 5292

32 Mersin 100.71 23562

33 Giresun 100.56 5373

34 Kırıkkale 100.46 3696

35 Osmaniye 100.39 6267

36 Aydın 100.34 15822

37 Sinop 100.29 3072

38 Gümüşhane 100.24 1431

39 Afyonkarahisar 100. 17 8727

40 Burdur 100.15 4248

41 Sivas 100.09 9120

42 Isparta 100.06 8862

43 Nevşehir 100.01 4089

44 Kastamonu 99.98 4692

45 Malatya 99.75 13131

46 Aksaray 99.63 4212

47 Niğde 99.60 3987

48 Ordu 99.58 8976

49 Gaziantep 99.40 22953

50 Mardin 99.32 6351

51 Kahramanmaraş 99.28 13380

52 Diyarbakır 99.19 19266

53 Kilis 99.14 1458

54 Tokat 99.09 6903

55 Manisa 99.06 19542

56 Erzurum 98.97 10590

57 Adana 98.76 44817

58 Batman 98.75 5916

59 Elazığ 98.46 10977

60 Şırnak 98.43 2448

61 Bayburt 98.29 1644

62 Şanlıurfa 98.07 10050

63 Yozgat 98.05 5316

64 Van 97.74 8436

65 Muş 97.73 2202

66 Çankırı 97.53 2568

67 Hatay 97.36 25743

68 Ardahan 97.33 1620

69 Adıyaman 97.29 9579

70 Bilecik 97.14 4716

71 Erzincan 96.97 4146

72 Amasya 96.88 7422

73 Iğdır 96.69 2223

74 Düzce 96.26 9804

75 Ağrı 96.06 5226

76 Bitlis 95.96 4395

77 Kars 95.84 4962

78 Artvin 95.36 5085

79 Hakkari 95.16 2187

80 Siirt 94.52 5805

81 Bingöl 94.19 8571