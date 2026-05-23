Türkiye'nin uyku haritası belli oldu: Her sekiz kişiden biri uykusuzluk çekiyor!
79 ili kapsayan araştırmaya göre Türkiye'de ortalama uyku süresi 6 saat 45 dakika olarak belirlendi. Katılımcıların yarısından fazlasının 7 saatten az uyuduğu çalışmada, şehir yaşamı temposunun metropollerdeki uyku süresini ülke ortalamasının altına çektiği görüldü.
Onlinealarmkur.com tarafından yürütülen "Türkiye’de İnsanlar Kaç Saat Uyuyor" başlıklı çalışma, ülke genelindeki uyku alışkanlıklarına ilişkin verileri ortaya koydu.
Yetişkinler için tavsiye edilen 8 saatlik uyku süresi referans alındığında, Türkiye genelinde dikkat çekici bir uyku açığı tablosu oluştu.
Anket verilerine göre katılımcıların yüzde 55,5'i geceleri 7 saatten daha az uyuyor. Yüzde 31,3'lük kesim 6 saatten az uyurken, yüzde 12,4 oranındaki katılımcı ise 5 saatten az uyuduğunu ifade etti. Bu tablo, her sekiz kişiden birinin uyku açığı yaşadığını ve Türkiye'nin yıllık toplam uyku kaybının yaklaşık 19 güne ulaştığını gösterdi.
BÜYÜKŞEHİRLERDE YAŞAM TEMPOSU UYKUDAN ÇALIYOR
Araştırma sonuçları, metropollerdeki günlük yaşam temposu ile uyku süresi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu rakamlarla belgeledi.
Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek olan kentleri, uyku süresinde ülke ortalamasının gerisinde kaldı. Kocaeli 6 saat 16 dakika ile büyükşehirler arasında en az uyuyan il olurken, onu 6 saat 32 dakika ile İzmir, 6 saat 38 dakika ile İstanbul ve 6 saat 43 dakika ile Ankara izledi.
TÜRKİYE'NİN EN UYUMAYAN İLİ MERSİN, EN ÇOK UYUYAN İLİ KONYA
İller bazında yapılan incelemelerde, gecede 6 saat 14 dakika uyuyan Mersin, Türkiye'nin en az uyuyan şehri olarak kayıtlara geçti.
Uykusuna en çok vakit ayıran il ise 7 saat 25 dakikalık ortalamayla Konya oldu. Konya'yı sırasıyla Van (7 saat 8 dakika), Denizli (6 saat 57 dakika), Kahramanmaraş (6 saat 54 dakika), Manisa (6 saat 53 dakika) ve Bursa (6 saat 53 dakika) takip etti.
Bölgesel dağılıma bakıldığında Karadeniz, 7 saat 4 dakikalık ortalamasıyla Türkiye'nin en çok uyuyan bölgesi olarak ilk sıraya yerleşti. Diğer bölgelerin uyku süreleri ise Ege'de 6 saat 44 dakika, Güneydoğu Anadolu'da 6 saat 43 dakika ve Marmara'da 6 saat 41 dakika olarak ölçüldü. Mersin'in de içinde bulunduğu Akdeniz Bölgesi ise 6 saat 39 dakikalık ortalamayla Türkiye'nin en az uyuyan bölgesi oldu.
Süreç, platform kullanıcıları arasında tamamen anonim olarak yürütüldü. 79 ilden toplam 1.005 geçerli yanıtın alındığı ankette katılımcılara yaşadıkları şehir ve günlük uyku süreleri soruldu. İsim, iletişim bilgisi veya herhangi bir kimlik tanımlayıcı veri kayıt altına alınmazken, istatistiksel güvenilirliği sağlamak amacıyla il bazında en az 15 geçerli yanıt alan şehirler değerlendirmeye dahil edildi.