Tuvalete Telefonla Girdi! Ertesi Gün Hayatı Karardı

Araştırmalara göre mikropların en hızlı yayıldığı yer tuvalettir. Telefonumuzu tuvalette bıraktığımız her hangi bir yerde bütün mikropları telefona ve dolayısıyla kendimize taşımış oluyoruz. Bu durum mikrobiyal enfeksiyon riskinin için büyük riski taşıyor.