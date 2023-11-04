Tuvalete Telefonla Girdi! Ertesi Gün Hayatı Karardı
Teknolojinin gelişmesiyle beraber telefon adeta hayatımızın bir parçası haline geldi. Evde, okulda, sokakta, markette hatta tuvalette dahi telefonu elimizden düşürmüyoruz. Ancak İngiltere'de yapılan araştırmaya göre telefondaki bakteriler tuvalete oranla 18 kat daha fazla.
Evde, okulda, markette ve hayatımızın her yerinde telefon bir parçamızmış gibi davranıyoruz. Tuvalete dahi telefonla giriyoruz. Ancak tuvalete telefonla girmemin sonuçlarını duyunca bir daha telefonla tuvalete girmeyeceksiniz.
Araştırmalara göre mikropların en hızlı yayıldığı yer tuvalettir. Telefonumuzu tuvalette bıraktığımız her hangi bir yerde bütün mikropları telefona ve dolayısıyla kendimize taşımış oluyoruz. Bu durum mikrobiyal enfeksiyon riskinin için büyük riski taşıyor.
Uzmanlar, telefon yüzeylerinin klozet kapaklarından daha kirli olabileceğine, kullanıcıların ciddi bakteri yuvası haline gelen cihazlar kullanıyor olma ihtimalinin de çeşitli tehlikeleri beraberinde getireceğine işaret etti.
HEMOROİT HASTALIĞINA DA SEBEP OLUYOR
Yalnızca telefondan gelen bakteriler değil aynı zamanda klozette fazla oturmak, anal bölgede uzun süre basıncın yüksek olmasına neden oluyor. Anal bölgedeki basınç hemoroidin patogenezinde risk faktörü oluşturuyor.