Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2025–2026 Recep ayı orucu kaç gün sürer

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, 21 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte oruç tutmak isteyen vatandaşlar, bu dönemde orucun nasıl ve kaç gün tutulması gerektiğini araştırmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, üç aylarda tutulan oruçlar nafile oruç kapsamında değerlendiriliyor. Ramazan ayı dışında tutulan oruçların farz olmadığı vurgulanıyor.

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Üç aylar, Recep ayıyla birlikte 21 Aralık 2025 tarihinde başladı. Bu tarihten itibaren dileyen kişiler, sağlık durumları elverdiği ölçüde nafile oruç tutabiliyor. Üç aylarda oruç için belirlenmiş zorunlu bir gün sayısı bulunmuyor.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Diyanet’in değerlendirmesine göre oruç tutmanın farz olduğu dönem yalnızca Ramazan ayıdır. Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlar ise farz değil, nafile ibadet olarak kabul ediliyor.

Hadis kaynaklarında, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara kıyasla daha fazla oruç tuttuğu, ancak Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmediği ifade ediliyor.

RECEP VE ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Dini kaynaklara göre Recep ve Şaban aylarının tamamının aralıksız şekilde oruçla geçirilmesine dair bağlayıcı bir dini hüküm bulunmuyor. Kişiler, güç yetirebildikleri kadar ve diledikleri günlerde nafile oruç tutabiliyor.

Bu nedenle üç aylar orucu için belirlenmiş kesin bir gün sayısı yok. Oruç tutma süresi tamamen kişinin tercihine ve sağlık durumuna bağlı olarak değişiyor.