Uçak yolculuklarında bavula konulması yasak eşyalar nelerdir?

Ayrıca kabin bagajında taşınacak tüm sıvı maddeler bazı kısıtlamalara tabidir:

Sıvılar her biri en fazla 100 ml olan kaplarda, toplamda 1 litreyi geçmeyecek şekilde, şeffaf ve kilitli poşetlerin içinde taşınabilir. Her bir yolcu ise sadece 1 poşet taşıyabilir.

İlaçlar, yanında reçete olması kaydıyla; bebek mamaları da yalnızca bir yolculuk boyunca ihtiyaç duyulacak miktarda olması şartıyla istisna haller olarak kabul edilir.