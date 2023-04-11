Uçak yolculuklarında bavula konulması yasak eşyalar nelerdir?
Bagajlar, havayolları tarafından gidilecek ülkenin gümrük kurallarına uyularak taşınır. Bagajda kabul edilmeyen maddeler ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Özellikle yurtdışına seyahat ediyorsanız gideceğiniz ülkenin bu konudaki kısıtlamalarını öğrenmenizde fayda var.
Havayolları güvenlik açısından bagajların bizzat yolcu tarafından hazırlaması gerektiğini vurguluyor. Eğer bagajınızı başkası hazırlıyorsa sizin kontrolünüz altında yapılmasına özen gösteriniz. Özellikle kapalı kutu, paket gibi tüm ambalajları bagajınıza koymadan önce kontrol etmenizde fayda var. Başkasına götürmeniz için size verilen paketlere dikkat etmeniz de oldukça önemli!
Yolcu ve kabin bagajlarında taşınması kesinlikle yasak olan maddeler ise aşağıda sıralanmıştır:
• Alarm ile donatılmış evrak çantaları, güvenlikli ataşe çantaları
• Lityum pil içeren veya işaret, aydınlatma mühimmatı içeren maddeler>
• Patlayıcılar, mühimmat, havai fişek ve işaret fişekleri
• Kamp gazı ve sprey gibi gazlar (yanıcı, yanıcı olmayan, derin dondurulmuş ve zehirli)
• Boya, çakmak gazı ve tiner gibi yanıcı maddeler
Kibrit ve kolayca tutuşan maddeler, kendiliğinden tutuşabilen maddeler, suyla temas ettiğinde tutuşabilen maddeler gibi yanıcı katılar
Oksitleyici maddeler (ağartıcı tozu ve peroksit gibi)
Zehirli (toksit) ve bulaşıcı maddeler
• Radyoaktif maddeler
• Aşındırıcılar (cıva içeren termometreler, asitler ve sıvı akü gibi)
• Yaralayan aletler, yüze püskürtülünce insanı sersemleten kimyasal maddelerle, biber gazı spreyi gibi tahriş edici veya insanı güçsüz duruma getiren maddeler
• Manyetik maddeler,
• Medikal oksijen tüpleri
• Her türlü silah
Ayrıca kabin bagajında taşınacak tüm sıvı maddeler bazı kısıtlamalara tabidir:
Sıvılar her biri en fazla 100 ml olan kaplarda, toplamda 1 litreyi geçmeyecek şekilde, şeffaf ve kilitli poşetlerin içinde taşınabilir. Her bir yolcu ise sadece 1 poşet taşıyabilir.
İlaçlar, yanında reçete olması kaydıyla; bebek mamaları da yalnızca bir yolculuk boyunca ihtiyaç duyulacak miktarda olması şartıyla istisna haller olarak kabul edilir.