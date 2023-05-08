Ünlü astrolog Dinçer Güner'den haftalık burç yorumu: 16 Mayıs'ta sizi neler bekliyor?
Astrolojide şans ve fırsatlardan sorumlu gezegen Jüpiter, 16 Mayıs'ta Boğa burcu transitine başlayacak. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu gökyüzü olayını burç burç yorumladı.
Ünlü astrolog Dinçer Güner, o günün geldiğini belirterek burçları yeni ayın ikinci haftasından itibaren yorumladı. İşte Dinçer Güner'in 8-16 Mayıs haftalık burç yorumları...
KOÇ BURCU (21 MART-20 NİSAN)
16 Mayısta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter Boğa burcuna geçiş yapacak ve 26 Mayıs 2024 senesine kadar seyahat edecek. 2. evinize giren Jüpiter; finansal anlamda güven ihtiyacınızı arttırabilir. Size finansal konularla ilgili türlü şans, destek, fırsatlarla karşılaştırabilir.
Son 12 senenin en iyi finansal dönemine giriyorsunuz. Maddi anlamda bolluk, bereket, şans ve talih sizlerle olacak. Maddi konularda büyük bir nefes alacaksınız adeta. Kazançlar artacak, maddi konularda güçlü girişimlerde bulunabilecek, paranızı belki de artık daha çok kendiniz için harcayabileceksiniz.
BOĞA BURCU (21 NİSAN-20 MAYIS)
16 Mayısta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter Boğa burcuna geçiş yapacak ve 26 Mayıs 2024 senesine kadar seyahat edecek. Burcunuzda seyahat edecek olan Jüpiter ile birlikte; yeni başlangıçlar yapmanız için türlü olanaklar ve fırsatlar sağlayacaktır. Bu ikili ilişkiler alanında da size aynı şekilde şanslar sunacaktır. Hayata artık daha iyimser bir pencereden bakmaya başlayabilirsiniz, kazançlarınızda gözle görülür bir artışın yanı sıra, din, felsefe gibi konulara ilgi duymaya başlayabilir, araştırabilir, okuyabilirsiniz.
Atacağınız her adımda yardım ve destek bulmanız çok daha kolay olacaktır ve girişimlerinizin büyük birçoğu başarısızlıkla sonuçlanmayacaktır. Yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmeniz için türlü olanaklarla karşılaşabilirsiniz. Lüksünüze daha da düşkün olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacaksınız. Olası sağlık problemlerinize daha kolay çözüm bulabileceksiniz. Bu dönem gizli kalmış ama fark edeceğini yeteneklerinizi geliştirebilir, bunları paraya dökebilirsiniz.
İKİZLER BURCU (21 MAYIS-21 HAZİRAN)
16 Mayısta ise bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter Boğa burcuna geçiş yapacak ve 26 Mayıs 2024 senesine kadar seyahat edecek. 12. evinize giren Jüpiter; sizleri olası dedikodular, düşmanlara karşı doğal bir koruma çemberine alacaktır. Ruhsal çalışmalar yapmak, ruhsal çalışmalar yapan kişiler bir araya gelerek onlardan bir şeyler öğrenmenizi sağlayabilir. Psikoloji ile yakından ilgilenebilirsiniz. Ökült, mistik, psikolojik konular üzerine daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz.
Jüpiter, hayatınızın çok görünür bir tarafında olmayacak bu yüzden deneyimleriniz fiziksel dünya ile ilişkili olmayacaktır. İçe kapanıp yaratıcı çalışmalar içine girebilirsiniz. Sizler için ruhsal anlamda olgunlaşma ve büyüme süreci başlamış olacak. Hayata daha huzurlu bir pencereden ve çok daha pozitif bakmaya başlayabilirsiniz. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir ama bunu zorunluluk veya depresif olarak değil, hoşunuza gideceğinden dolayı yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Meditasyonlar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek aktivitelere daha çok zaman ayırabilirsiniz. Korku ve endişe duyduğunuz tüm konulardan uzaklaşmak, bunlardan sıyrılmak için harika bir dönem.