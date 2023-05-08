Ünlü astrolog Dinçer Güner'den haftalık burç yorumu: 16 Mayıs'ta sizi neler bekliyor?

KOÇ BURCU (21 MART-20 NİSAN)

16 Mayısta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter Boğa burcuna geçiş yapacak ve 26 Mayıs 2024 senesine kadar seyahat edecek. 2. evinize giren Jüpiter; finansal anlamda güven ihtiyacınızı arttırabilir. Size finansal konularla ilgili türlü şans, destek, fırsatlarla karşılaştırabilir.

Son 12 senenin en iyi finansal dönemine giriyorsunuz. Maddi anlamda bolluk, bereket, şans ve talih sizlerle olacak. Maddi konularda büyük bir nefes alacaksınız adeta. Kazançlar artacak, maddi konularda güçlü girişimlerde bulunabilecek, paranızı belki de artık daha çok kendiniz için harcayabileceksiniz.