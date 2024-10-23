Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Acı haberi Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı duyurdu. Tekin Temel 56 yaşında hayata gözlerini yumdu...

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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Oyuncu Tekin Temel 56 yaşında kalp krizinden ötürü hayatını kaybetti. Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Oyuncu Tekin Temel'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TEKİN TEMEL YAŞAMINI YİTİRDİ

TEKİN TEMEL YAŞAMINI YİTİRDİ

"Ezel", "Güz Gülleri", "Abuzer Kadayıf", "Acı Hayat", "Böyle Bitmesin" ve "Veda" adlı yapımların da aralarında olduğu birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında vefat etti.

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanatçının vefatını "Oyuncu Tekin Temel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz…" ifadesiyle duyurdu.

Kanal 7'nin günlük dizisi "Bir Yemin Ettim" ile ekrana dönmeye hazırlanan başarılı oyuncunun bu sabah kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Temel'in cenaze namazı bugün ikindi ezanına müteakip Ümraniye Refiye Soyak Camii'nde kılınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

hayatını kaybetti
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