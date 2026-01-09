Uzmanı açıkladı: Buzlu araç camı nasıl temizlenir?

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Bayburt’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araç sahiplerinin buzlu camlarla mücadelesi başladı. Sabah saatlerinde yola çıkmak isteyen sürücüler, görüşü engelleyen buz tabakasını temizlemek için yoğun çaba harcıyor. Kimi vatandaşlar camdaki buzu çözmek için normalden erken uyanıp aracı ısıtma yoluna giderken, kimileri ise cam kazıyıcı aparatlar veya kredi kartı gibi sert cisimlerle temizlik yapmaya çalışıyor.

KAZIYICILAR CAMI ÇİZİYOR, SICAK SU ÇATLATIYOR

Buzlu camı aceleyle çözmek isteyen sürücülerin başvurduğu sert müdahaleler, araçlarda kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Oto tamircisi Murat Sönmez, cam kazıyıcıların aşırı bastırılması sonucu cam yüzeyinde çizikler oluştuğuna dikkat çekti. Bu yöntemlerin yerine daha güvenli alternatifleri anlatan Sönmez, buzlu camları çözmek için tuzlu su ya da alkollü yüksek antifrizli cam sularının kullanılmasını tavsiye etti.

"EN GÜZEL ETKEN TUZLU SU"

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Murat Sönmez, şunları kaydetti: "Kış öncesi yoğunluk başladı. Buzlu camı çözmede en güzel etken alkollü su ya da tuzlu su. Ben kendi aracımda sprey kullanıyorum, tuzlu su yaptım. Çok kolay ve rahat bir şekilde buzu açıyor. Buz kazıcı ister istemez çok sert basıldığında camı çiziyor. Buna karşı kullanılacak en güzel etken sprey kullanmak. Bazı marketlerde satılıyor. Özel açıcılar var. Bu tür malzemeleri kullanabilirler. Bir arkadaşımız sıcak suyla alakalı bir sorun yaşadı. Camda çatlama oldu. Şahsen tavsiye etmiyorum. Yapan çok insan var ama ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Ama dediğim gibi sprey yada tuzlu su en iyisi."

SİLECEKLERE DİKKAT: TUZU DOĞRUDAN DÖKMEYİN

Murat Sönmez, buzlu cama doğrudan tuz dökülmesinin sileceklere zarar verebileceği konusunda da uyardı. Karışımın bir sprey şişesiyle uygulanmasının en sağlıklı yöntem olduğunu belirten Sönmez, şu ifadeleri kullandı: "Bayburt akşamları eksiyi görüyor gündüzleri de soğuk. Artık bu saatten sonra antifrizli cam suyu kullanmak lazım. Piyasada cam suyu çok ama bunun için önemli olan içindeki alkol oranı ve kaliteli cam suyu kullanmamız lazım. Alkol oranı yüksek olmazsa bir faydası olmaz. Ben sprey kutusuna tuzlu su doldurdum. Tuz oranı yüksek olacak, camdaki buzu çözmesi için. Buzlu cama direk tuz dökerlerse faydası olur ama bu sefer sileceğe zarar verebilir. Buda silecekte aşınmaya neden olur. En etkilisi tuzlu su."