Uzmanından hayati uyarılar: Ramazan'da kalp hastaları oruç tutabilir mi?

İstanbul'da Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Bayram, ramazan ayında oruç tutmayı planlayan kalp hastaları için önemli tavsiyelerde bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Bayram, kalp ve damar rahatsızlıklarının kişiden kişiye farklılık gösterdiğini vurguladı. Her hastanın klinik tablosunun aynı olmadığını belirten Bayram, oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin öncelikle bir uzman hekime başvurarak risk değerlendirmesi yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

İLAÇ DÜZENLEMESİ DOKTOR KONTROLÜNDE OLMALI

Kalp rahatsızlığı bulunan bireylerin büyük bir kısmının sürekli ilaç kullandığını hatırlatan Doç. Dr. Bayram, tedavi sürecinin hiçbir şekilde aksatılmaması gerektiğine dikkat çekti. Bayram, bu konudaki kritik uyarısını şu sözlerle dile getirdi: "İlaçların saatleri oruç düzenine göre yeniden planlanabilir ancak bu mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır. İlacı atlamak ya da doz değiştirmek ciddi sonuçlara yol açabilir."

Gün boyu süren susuzluğun bazı hastalarda kan basıncında ani düşüşlere ve ritim bozukluklarına neden olabileceğini aktaran Bayram, sıvı tüketimi konusundaki kuralları şöyle açıkladı: "İftar ile sahur arasında yeterli su tüketilmeli, aşırı çay ve kahveden kaçınılmalıdır. Oruç tutan kalp hastalarında sıvı dengesi korunmalı. Uzun süre susuz kalmak kanın akışkanlığını azaltarak damar içinde pıhtılaşmaya eğilimi artırır. Özellikle bilinen damar tıkanıklığı olanlar veya toplardamarlarından daha önce tıkanıklık yaşayanların özellikle dikkatli olması gerekir."

İFTARDA AŞIRI YEMEKTEN KAÇINILMALI

Beslenme alışkanlıklarına da değinen Bayram, iftar sofralarında hızlı ve gereğinden fazla gıda tüketilmesinin kalbe binen yükü artıracağı konusunda hastaları uyardı. Yağlı, tuzlu ve ağır yiyeceklerden uzak durulmasını tavsiye eden uzman hekim, bunun yerine porsiyonların kontrol altında tutulduğu dengeli bir beslenme programının benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Ramazan ayı boyunca yaşanabilecek göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi veya bayılma hissi gibi şikayetlerin kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini bildiren Doç. Dr. Bayram, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu belirtiler ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ramazan ayında hem ibadet hem de sağlık bir arada planlanabilir. Önemli olan, bilinçli hareket etmek ve doktor önerileri doğrultusunda süreci yönetmektir."