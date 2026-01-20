Uzmanlar uyardı: Telefona bakarken boynunuza 30 kilo yük bindiğini biliyor muydunuz?

BASİT ÖNLEMLERLE KORUNMAK MÜMKÜN

Doğru ergonomi ve farkındalıkla riskin büyük ölçüde azaltılabileceğini belirten Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan şu önerilerde bulundu: "Cep telefonu ve laptop ekranı göz hizasına yakın tutulmalı. Laptop kullanırken yükseltici ve harici klavye tercih edilmeli. Her 30 dakikada bir kısa mola verilerek boyun ve omuzlar hareket ettirilmeli. Baş nötr pozisyonda, omuzlar geride tutulmalı. Boyun ve sırt kaslarını güçlendiren egzersizler günlük rutine eklenmeli."