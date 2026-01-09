Uzmanlardan hayati uyarı: Temizlenmeyen her baca felakete davetiye çıkarıyor

Erzincan genelinde kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte soba ve doğal gaz kullanımı yoğunlaştı. Bu durum, karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarına karşı endişeleri de beraberinde getirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, odun, soba ve doğal gaz kullanımına bağlı yaşanan zehirlenmelerin büyük bir oranının, düzenli baca temizliği ile önlenebileceğini belirtti.

RÜZGARLI HAVALARDA SIZINTI TEHLİKESİ

Karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında detaylı bilgilendirmede bulunan yetkililer, bacaların bakımının hayati önem taşıdığını vurguladı. Zamanında temizlenmeyen ve bakımı yapılmayan bacaların kurum ve is biriktirerek tıkandığı, bu nedenle işlevini kaybettiği belirtildi. Uzmanlar, tıkanıklık nedeniyle dışarı atılamayan zehirli gazların, özellikle alçak basınçlı ve rüzgârlı havalarda yaşam alanlarına sızarak ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ifade etti.

"FELAKETE DAVETİYE ÇIKARIYOR"

İhmalkarlığın sonuçlarına dikkat çeken uzmanlar, "Temizlenmeyen, tamir edilmeyen her baca felakete davetiye çıkarıyor" ifadelerini kullandı. Zehirlenme vakalarında erken teşhisin önemine değinen uzmanlar, karbonmonoksit zehirlenmesinin ilk belirtilerinin baş ağrısı, halsizlik ve mide bulantısı olduğunu kaydetti. İleri vakalarda ise durumun ağırlaşarak baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı ve ölümle sonuçlanabildiği aktarıldı.

Uzmanlar, zehirlenme şüphesi durumunda vatandaşların izlemesi gereken adımları da sıraladı. Olası bir durumda camların hemen açılarak ortamın havalandırılması, zehirlenen kişilerin süratle temiz havaya çıkarılması ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiği vurgulandı.