Uzmanlardan kritik uyarı: Çocukların dikkat süresi kısalıyor, okuma alışkanlığı dijital içeriklerle değişiyor

Dr. Buckleitner, günümüz çocuklarının, benzeri görülmemiş bir medya ortamında, çok sayıda uyarıcıyla dolu bir dünyada büyüdüğünü ifade etti. Bugünkü çocukların sınırsız sayıda medya içeriğine erişim sağladığını vurgulayan Buckleitner, içeriğin her an ulaşılabilir olduğunu ve neredeyse hiç filtrelenmediğini dile getirdi.