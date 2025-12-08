Uzmanlardan kritik uyarı: Çocukların dikkat süresi kısalıyor, okuma alışkanlığı dijital içeriklerle değişiyor
İstanbul'da düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'nde bir araya gelen uzmanlar, dijital çağın çocukların öğrenme ve odaklanma biçimini kökten değiştirdiğini belirterek, ebeveynlere ve medya üreticilerine acil denetim çağrısında bulundu.
TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'nde konuşan uzmanlar, çocukların okuma alışkanlıklarında küresel ölçekte bir dönüşüm yaşandığına ve dikkat sürelerinin belirgin şekilde kısaldığına dikkat çekiyor.
Zirvede, çocuk medyasının aile ekseninde ve değerler temelinde şekillendirilmesi hedeflenirken, psikoloji, pedagoji ve eğitim alanından isimler ile akademisyenler panellerde ve söyleşilerde görüşlerini paylaştı.
Katılımcılardan Psikolog ve teknoloji uzmanı Dr. Warren Buckleitner ile Muslim Kids'in kurucusu Michael Milo, Anadolu Ajansı muhabirine özel değerlendirmelerde bulundu.
Dr. Buckleitner, günümüz çocuklarının, benzeri görülmemiş bir medya ortamında, çok sayıda uyarıcıyla dolu bir dünyada büyüdüğünü ifade etti. Bugünkü çocukların sınırsız sayıda medya içeriğine erişim sağladığını vurgulayan Buckleitner, içeriğin her an ulaşılabilir olduğunu ve neredeyse hiç filtrelenmediğini dile getirdi.
Önceki nesillerin televizyonda sadece birkaç seçenekle büyüdüğünü hatırlatan Buckleitner, mevcut içerik çeşitliliğinin neredeyse sınırsız bir noktaya ulaştığına işaret etti.
Dr. Buckleitner, bu durum karşısında denetimin önemini vurgulayarak, "Birinin bu içerikleri süzmesi gerekiyor. Çocukların zamanlarını nasıl geçirdiğinin gözetilmesi ve yaptıkları faaliyetlerin gelişimlerine uygun olduğundan emin olunması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Buckleitner, medya ortamında çocukların doğru yönlendirilmesi ve denetlenmesi gerektiğinin altını çizerek, yetişkinlerin her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği konusunda uyardı.
Ekonomik güdümlü girişimlerin çoğunlukla çocukların çıkarlarına hizmet etmediği uyarısında bulunan Buckleitner, dijital içeriklerin gelişim değeri yerine izlenme sayıları tarafından yönlendirildiğine dikkat çekti.
YAPAY ZEKA EĞİTİMDE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?
Öte yandan Dr. Buckleitner, yapay zekanın, bilinçli bir biçimde kullanılması durumunda çözümün bir parçası olabileceğine işaret etti. Akıllı araçların, eğitimi kişiye özel kılarak öğrenme sürecini daha ilgi çekici hale getirdiğini anlatan Buckleitner, "Bence yapay zeka, bir çocuğa müfredata uyum sağlamasında yardımcı olabilir." dedi.
Muslim Kids'in kurucusu Michael Milo da algoritmaların yönlendirdiği, kısa hikayelerin çocukların odaklanma becerisini zayıflatabileceğini dile getirdi. Dijital medyanın hem iyi hem de kötü yanları olabileceğini belirten Milo, çocukların kitap okumaya, dışarıda oyun oynamaya yönlendirilmesinin ve ailenin çocuğun hayatında aktif rol almasının çocuk gelişimi için büyük önem arz ettiğini söyledi.
Milo, ebeveynlerin sorumluluğunun altını çizerek, "Ebeveynlerin, çocuklarının dijital medya ile nasıl etkileşime girdiğine dahil olması gerekiyor." dedi.
Milo ayrıca, medya şirketlerinin kar odaklı olduğunu kaydederek, sektörün kendi kendini düzenlemekte başarısız olduğu noktada sıkı düzenlemelerin gerekli olabileceğini vurguladı.