Vale hizmetinde ücret düzenlemesi: 2025 fiyatları belli oldu

İstanbul'da vale hizmetleriyle ilgili yeni düzenleme geliyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak fiyat tarifesi duyuruldu.

Yeni düzenleme, hizmet standartlarını artırmayı ve fiyatlarda şeffaflık sağlamayı hedefliyor. Tüm vale işletmeleri belirlenen tarife doğrultusunda hizmet verecek, denetimler sıkılaştırılacak.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre,

AVM’lerde vale ücreti 200-300 TL,

Hastanelerde 150-200 TL,

Otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 250-400 TL olacak.

Havalimanlarındaki ücret ise 500 TL olarak devam edecek.

YÜKSEK FİYATLARA ÇÖZÜM

İstanbul’da vale ücretlerinin yüksekliği tepkilere neden olurken Bebek, Etiler, Nişantaşı ve Levent gibi semtlerde bin TL’yi geçen vale ücretleri tartışmalara yol açtı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanan yeni tarifede bu soruna çözüm getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında onaylanan tarifede; İstanbul’daki ilçeler üç bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırmalar yapıldı. En yüksek ücretlerin, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi merkezi ilçelerde uygulanacağı aktarıldı.

Yeni tarifede,

1. Bölge için

AVM’ler için 300 TL,

Hastaneler için 200 TL,

Otel ve restoranlar için 400 TL tavan fiyat olarak belirlendi.

2. Bölge için

AVM’lerde 250 TL,

Hastanelerde 150 TL,

Oteller ve restoranlarda 300 TL olacak.

3. Bölge için

En düşük ücretler bu bölgede geçerli olacak

AVM’lerde 200 TL,

Hastanelerde 150 TL,

Otel ve restoranlarda ise 250 TL olacak.