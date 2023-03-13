Vatan Partili hukukçu Mehmet Nuri Aytekin vefat etti
Vatan Partisi'nin önemli hukukçularından, aynı zamanda Doğu Perinçek'in de avukatlığını yapan başarılı hukukçu Mehmet Nuri Aytekin geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Vatan Partisi'nin önemli hukukçularından, aynı zamanda Doğu Perinçek'in de avukatlığını yapan başarılı hukukçu Mehmet Nuri Aytekin geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Ailesinin, sevenlerinin ve Vatan Partisi'nin başı sağ olsun.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber MerkeziUlusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin Yılmaz Gruda'dan kötü haber Meteoroloji ve AFAD'dan fırtına uyarısı Bakan Varank'ın acı günü