Vatan Partili hukukçu Mehmet Nuri Aytekin vefat etti

Vatan Partisi'nin önemli  hukukçularından, aynı zamanda Doğu Perinçek'in de avukatlığını yapan başarılı hukukçu Mehmet Nuri Aytekin geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Vatan Partili hukukçu Mehmet Nuri Aytekin vefat etti

Vatan Partisi'nin önemli  hukukçularından, aynı zamanda Doğu Perinçek'in de avukatlığını yapan başarılı hukukçu Mehmet Nuri Aytekin geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Ailesinin, sevenlerinin ve Vatan Partisi'nin başı sağ olsun.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # Mehmet Nuri Aytekin
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