Vedat Bilgin'den "EYT staj sigortası" açıklaması
EYT düzenlemesi ile staj ve çıraklık sigortasının başlangıç kapsamına alınıp alınmayacağı yeniden gündeme geldi. Staj ve çıraklık dönemi sigortasının EYT'ye dahil edilip edilmeyeceği konusu araştırılmaya devam ediliyor. Konuya ilişkin Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi. İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Yasanın Meclis'ten geçip yasalaşmasıyla staj dönemi sigortasının EYT kapsamına dahil edilip edilmeyeceği araştırıyor. Peki, Staj ve çıraklık sigortası EYT'ye dahil edilecek mi?
EYT yasasında; 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar, yaşa bakılmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirerek emekli olabilecekler.
PEKİ, EYT'DE STAJ SİGORTASI SAYILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin şöyle aktardı:
- Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar.
- Siz kendi iş verenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız. Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın.
- Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor...