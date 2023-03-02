Vize ve Pasaport olmadan gidilebilen 5 ülke
Yorucu vize işlerinden muzdarip olanlar için vizesiz hatta pasaportsuz gezi imkanı sağlayan "kimlikle yurt dışına çıkma" imkanı sevindiriyor. Peki kimlikle gidilebilen o ülkeler hangileri?
Yorucu vize işlerinden muzdarip olanlar için vizesiz hatta pasaportsuz gezi imkanı sağlayan "sadece kimlikle yurt dışına çıkma" imkanı gezginleri sevindiriyor. Türk vatandaşlarının, vize almadan girebileceği 5 ülke bulunuyor.
Konsolosluğa gitmeden sadece tek bir kimlikle yurt dışına gidebilme imkanı sağlayan uygulama sayesinde Türk vatandaşları, ister hafta sonu tatili isterse günü birlik olarak bu ülkelere vize pasaport engeline takılmadan girebilecekler.
Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanan ortak protokole göre Türk vatandaşları, vizesiz ve pasaportsuz olarak Ukrayna'da 90 gün kalma hakkına sahipler. Bu izin 180 gün içinde 90 güne kadar olmak şartıyla kullanılmalıdır.
Gürcistan'ı turist olarak seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, vizesiz ve pasaportsuz olarak ülkede 1 yıla kadar kalabilmektedirler. Karadeniz doğasını severlerin turlarına mutlaka dahil ettiği Gürcistan, geniş meydanları, heykelleri ve renkli evleriyle otantik bir seyahat sunuyor. Piazza meydanı, fantastik film görüntülerine benzeyen manzarasıyla Narikala kalesi, dağların yamacına kurulmuş Gergeti Teslis kilisesi, kesinlikle gördüğünüzde hayran kalacağınız yerler.