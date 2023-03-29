Vizesiz gidilebilecek 10 Avrupa şehri

GECE HAYATI DİKKATE DEĞER: GÜRCİSTAN



Komşumuz Gürcistan hakkında bilgin ne kadar? Pek bir fikrin yoksa çok şey kaçırdığını söyleyerek başlayalım. Vizesiz gidebileceğin bir Avrupa ülkesi olan Gürcistan, çılgın gece hayatı için Batum’la, kültür ve sanat yolculuğu için Tiflis’le seni karşılıyor.