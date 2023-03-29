Vizesiz gidilebilecek 10 Avrupa şehri
Vizesiz tatil demek, ucuz yurt dışı tatili demek. Ucuz yurt dışı tatili de eğlenceye, gezmeye ve kalacak yere çok daha fazla bütçe ayırabiliyor olmak demek ki daha önceden yurt dışı tatiline çıkanlar bilir: Bu üç nokta için ayrılan bütçe ne kadar büyükse Avrupa tatili o kadar keyifli geçer.
GİZLİ KALMIŞ SAHİLLER: ARNAVUTLUK
Adriyatik ve İyonya Denizi’ne kıyısı bulunan Arnavutluk, güneyde Yunanistan, kuzeyde ise Karadağ ile komşu. Hâlâ keşfedilmeyen bu doğa harikası ülkeye ulaşmak için Arnavutluk’un başkenti Tiran’a uçmak gerekiyor. İstanbul’dan 1,5 saatlik bir uçuş mesafesinde bulunan Tiran’a her gün uçuş bulunuyor. Tiran’a vardıktan sonra güneye doğru yol alarak sahilleri keşfetmeye başlıyorsunuz. Sahil kasabalarına otobüsler bulunsa da en rahat ulaşım yöntemi araba kiralamak olacaktır. Butik sahil cenneti Arnavutluk’ta konaklama için çok fazla sayıda uygun fiyatlı seçenek var.
BALKAN TURLARININ VAZGEÇİLMEZİ: BOSNA HERSEK
“Tarihi yerleri keşfederken aynı zamanda doğa maceralarına çıkayım, üzerine bir de denize gireyim.” diyorsan Bosna Hersek tatili tam sana göre. Vizesiz Avrupa tatilinin popüler noktası Bosna Hersek’te, Osmanlı döneminden kalma birçok kültürel eser var.
Bir pasaporta sahipsen Bosna Hersek’i 60 günlüğüne vizesiz bir şekilde ziyaret edebilirsin. “Bosna Hersek için vize gerekir mi?” sorusuna bu 60 günden sonra “evet” cevabı veriliyor.
GECE HAYATI DİKKATE DEĞER: GÜRCİSTAN
Komşumuz Gürcistan hakkında bilgin ne kadar? Pek bir fikrin yoksa çok şey kaçırdığını söyleyerek başlayalım. Vizesiz gidebileceğin bir Avrupa ülkesi olan Gürcistan, çılgın gece hayatı için Batum’la, kültür ve sanat yolculuğu için Tiflis’le seni karşılıyor.
KÜLTÜR DE BURADA DENİZ DE: KARADAĞ
Avrupa’nın en genç ülkelerinden Karadağ, Türkiye’den vize almadan gidilebilecek bir başka ülke. Yüzülebilen gölleri, turkuaz rengi denizi, yumuşacık kumlu plajları ve cana yakın insanlarıyla Karadağ; ucuz Avrupa tatilinin saklı kalmış bir hazinesi konumunda.