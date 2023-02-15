Vural Savaş kimdir? Vural Savaş nereli? Neden hayatını kaybetti?

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, hayatını kaybetti. Vural Savaş bir süredir, Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu. Vural Savaş'ın vefat haberinin ardından kim olduğu ve hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Vural Savaş kimdir? Vural Savaş nereli? Vural Savaş'ın hastalığı neydi? Neden hayatını kaybetti? İşte Vural Savaş ile ilgili bilgiler...