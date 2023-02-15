Vural Savaş kimdir? Vural Savaş nereli? Neden hayatını kaybetti?
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, 15 Şubat Çarşamba sabahı hayatını kaybetti. Peki Vural Savaş kimdir? Vural Savaş nereli? Vural Savaş neden hayatını kaybetti? Hastalığı neydi? İşte Vural Savaş ile ilgili bilgiler...
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, hayatını kaybetti. Vural Savaş bir süredir, Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu. Vural Savaş'ın vefat haberinin ardından kim olduğu ve hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Vural Savaş kimdir? Vural Savaş nereli? Vural Savaş'ın hastalığı neydi? Neden hayatını kaybetti? İşte Vural Savaş ile ilgili bilgiler...
VURAL SAVAŞ KİMDİR?
Vural Savaş, 21 Ağustos 1938'te Antalya'da dünyaya geldi. Vural Savaş, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Savaş, mezuniyetinin ardından Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Yargıtay üyeliğine 1987'de seçilen Vural Savaş, 17 Ocak 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Savaş, 19 Ocak 2001'de, kendi isteği ile emekliye ayrıldı.
Vural Savaş, 4 Ciltlik "Türk Ceza Kanununun Yorumu", 2 Ciltlik "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yorumu" adlı ortak eserlerinin yanı sıra "İrtica ve Şeriata Karşı Militan Demokrasi"nin de aralarında bulunduğu birçok kitap yazdı.