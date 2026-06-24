Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı...
Dışarıdan bakıldığında son derece basit, rahat ve "ne var ki bunda" denilen birçok iş, aslında arka planda devasa bir stres, fiziksel yorgunluk ve tükenmişlik barındırıyor.
Günümüz iş dünyasında, bazı meslek grupları taşıdıkları ağır sorumluluklar, yoğun fiziksel emek ve bitmek bilmeyen mesai saatleriyle diğerlerinden ayrılıyor. Toplumun günlük işleyişini ayakta tutan bu kritik roller, hem bedensel hem de zihinsel olarak sınırları zorlayan bir yapıya sahip.
Görünürde sıradan gibi duran ancak arka planda devasa bir özveri barındıran bu iş kollarında çalışanların, yüksek stres ve tükenmişlik riskiyle karşı karşıya kaldıkları belirtiliyor.
İŞTE KOLAY GÖZÜKEN AMA ZOR OLAN 20 MESLEK
20. Ev Temizlik Personelliği
19. Bahçıvanlık
18. Akaryakıt İstasyonu Pompa Görevliliği
17. Mutfak Yardımcılığı
16. Ütü ve Tekstil İşçiliği
15. Otel Resepsiyonistliği
14. Gece Bekçiliği
13. Tezgahtarlık
12. Çağrı Merkezi Müşteri Temsilciliği
11. Vale Hizmetleri
10. Tır Şoförlüğü
9. Bulaşıkçılık
8. Vinç Operatörlüğü
7. Kasiyerlik
6. Mağaza Müdürlüğü
5. İnşaat Şantiye Şefliği
4. Özel Güvenlik
3. Düğün Fotoğrafçılığı
2. Kuryelik
1. Sosyal Medya Yöneticiliği