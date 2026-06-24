Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı...

Dışarıdan bakıldığında son derece basit, rahat ve "ne var ki bunda" denilen birçok iş, aslında arka planda devasa bir stres, fiziksel yorgunluk ve tükenmişlik barındırıyor.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 1

Günümüz iş dünyasında, bazı meslek grupları taşıdıkları ağır sorumluluklar, yoğun fiziksel emek ve bitmek bilmeyen mesai saatleriyle diğerlerinden ayrılıyor. Toplumun günlük işleyişini ayakta tutan bu kritik roller, hem bedensel hem de zihinsel olarak sınırları zorlayan bir yapıya sahip.

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 2

Görünürde sıradan gibi duran ancak arka planda devasa bir özveri barındıran bu iş kollarında çalışanların, yüksek stres ve tükenmişlik riskiyle karşı karşıya kaldıkları belirtiliyor.

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 3

İŞTE KOLAY GÖZÜKEN AMA ZOR OLAN 20 MESLEK

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 4

20. Ev Temizlik Personelliği

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 5

19. Bahçıvanlık

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 6

18. Akaryakıt İstasyonu Pompa Görevliliği

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 7

17. Mutfak Yardımcılığı

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 8

16. Ütü ve Tekstil İşçiliği

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 9

15. Otel Resepsiyonistliği

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 10

14. Gece Bekçiliği

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 11

13. Tezgahtarlık

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 12

12. Çağrı Merkezi Müşteri Temsilciliği

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 13

11. Vale Hizmetleri

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 14

10. Tır Şoförlüğü

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 15

9. Bulaşıkçılık

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 16

8. Vinç Operatörlüğü

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 17

7. Kasiyerlik

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 18

6. Mağaza Müdürlüğü

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 19

5. İnşaat Şantiye Şefliği

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 20

4. Özel Güvenlik

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 21

3. Düğün Fotoğrafçılığı

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 22

2. Kuryelik

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Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı... - Resim: 23

1. Sosyal Medya Yöneticiliği

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