Yapay zekâya göre dışarıdan kolay görünen ama aslında zor olan 20 meslek! Listenin zirvesi tartışma yarattı...

Günümüz iş dünyasında, bazı meslek grupları taşıdıkları ağır sorumluluklar, yoğun fiziksel emek ve bitmek bilmeyen mesai saatleriyle diğerlerinden ayrılıyor. Toplumun günlük işleyişini ayakta tutan bu kritik roller, hem bedensel hem de zihinsel olarak sınırları zorlayan bir yapıya sahip.