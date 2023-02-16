Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş son yolculuğuna uğurlandı

Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş, hayatını kaybetti. İrtica ve PKK’ya karşı verilen hukuk mücadelesiyle tanınan Savaş bir süredir Ankara’da hastanede tedavi görüyordu.

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Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 1 1 6

 Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 2 2 6

Ankara'da, 84 yaşında dün vefat eden Savaş için Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 3 3 6

Namaza Savaş'ın ailesi, yakınları ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, eski Yargıtay üyeleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 4 4 6

Vural Savaş'ın yakınları, tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Savaş, Gölbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.