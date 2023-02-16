Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş son yolculuğuna uğurlandı
Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş, hayatını kaybetti. İrtica ve PKK’ya karşı verilen hukuk mücadelesiyle tanınan Savaş bir süredir Ankara’da hastanede tedavi görüyordu.
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ankara'da, 84 yaşında dün vefat eden Savaş için Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Namaza Savaş'ın ailesi, yakınları ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, eski Yargıtay üyeleri ve mesai arkadaşları katıldı.
Vural Savaş'ın yakınları, tabutun başında taziyeleri kabul etti.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Savaş, Gölbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.