Yasa dışı bahis tehlikesine dikkat

İnterneti ve sosyal medyayı etkin şekilde kullananlar çok sık yasa dışı bahis dolandırıcılarını tuzağına düşüyor. Bahis ağına takılan milyonlarca kişi mağdur oluyor.

Sanal bahis çeteleri, kısa yoldan para kazanmak isteyenlere ayda 1500 ile 2000 TL ödeyerek onların banka hesabını yönetiyor. Aslında bu, tuzağın ilk adımı. Daha sonra onların adına yasa dışı transfer yapılıyor.

Facebook, Instagram gibi birçok platformda yasa dışı bahis ve kumar sitelerine erişim linkleri bulunuyor.

Yasa dışı bahis siteleri hemen her gün yüzlerce kişiyi ağına düşürüyor. Bu sitelerde evini, parasını kaybedenler, suça bulaşanlar hatta canından olanlar var.

Yasa dışı bahis sitesine üyelerin birçoğu hem kişisel verilerini kaptırıyor. Hem de maddi kayıplar yaşıyor.

Bahis siteleri üzerinden dolandırılanlar şikayetçi olmaktan kaçınıyor çünkü kumar oynadıkları için para cezasına çarptırılıyorlar.

Dijital İletişim Uzmanı Ali Murat Kırık, konuyla ilgili olarak "Yasa dışı bahis ve kumar yuvaları yıkıyor, intihara sürüklüyor, ekonominin büyük bir kayıp yaşamasına neden oluyor. Genelde 'hoşgeldin bonusu' vererek çocukları ve gençleri sanal tuzağa düşüren baronlar, vatandaşları dolandırmak için türlü yöntemler deniyorlar. Kazanmayı arzulayan biri çok daha fazla paralar ortaya koymaya başlıyor. Sonu hüsran olan olayla karşı karşıya kalıyorlar. Bu tarz siteler MASAT tarafından inceleme altına alındığında sizin verileriniz ortaya çıkmış oluyor. Bu tarz siteler kişisel bilgilerinizi ele geçirebiliyor. Hem de ödeme almak istediğinide bu ödemeyi alamayacağınız da söz konusu olabilir. Bu tarz siteler üzerinden oyun oynamamak son derece önemlidir. Bildiğiniz üzere 5651 sayılı kanun gereğince de yasa dışı bahis, kumar suç unsuru teşkil etmektedir. Suç isnat edilen deliller söz konusu olduğunda bu tarz siteleri cumhuriyet savcılığına bilgilendirilmelidir." dedi.